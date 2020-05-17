«Барыс» обратился к Токаеву

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, весь коллектив, команды и ДЮСШ хоккейного клуба “Барыс” поздравляют вас с Днем рождения!

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От всей души желаем вам сил, энергии и дальнейших успехов в деятельности на благо народа РК. Большое спасибо вам за активную поддержку развития спорта в стране и нашего клуба, в частности. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким», — говорится в сообщении «Барыса».