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18:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обратился к Токаеву

Пожелания опубликованы от имени коллектива, команд и ДЮСШ.

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Хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте поздравил с Днем рождения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Главе государства сегодня, 17 мая, исполнилось 67 года. Клуб опубликовал фотографию c матча, на котором с Токаевым изображен премьер-министр РК и президент Казахстанской федерации хоккея (КФХ) Аскар Мамин.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, весь коллектив, команды и ДЮСШ хоккейного клуба “Барыс” поздравляют вас с Днем рождения!

От всей души желаем вам сил, энергии и дальнейших успехов в деятельности на благо народа РК. Большое спасибо вам за активную поддержку развития спорта в стране и нашего клуба, в частности. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким», — говорится в сообщении «Барыса».

20 марта 2019 года Токаев принес присягу в качестве Президента Казахстана, а 10 июня победил на выборах. Кроме работы в политике, он также 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса РК.

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