«Барыс» обратился к Токаеву
Пожелания опубликованы от имени коллектива, команд и ДЮСШ.
Пожелания опубликованы от имени коллектива, команд и ДЮСШ.
Хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте поздравил с Днем рождения президента Казахстана
Главе государства сегодня, 17 мая, исполнилось 67 года. Клуб опубликовал фотографию c матча, на котором с Токаевым изображен
«Уважаемый
⠀
От всей души желаем вам сил, энергии и дальнейших успехов в деятельности на благо народа РК. Большое спасибо вам за активную поддержку развития спорта в стране и нашего клуба, в частности. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким», — говорится в сообщении «Барыса».
20 марта 2019 года Токаев принес присягу в качестве Президента Казахстана, а 10 июня победил на выборах. Кроме работы в политике, он также 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса РК.