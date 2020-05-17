Занковец: Когда-то «Динамо» Мн играло в чемпионате Беларуси и сборная играла нормально

Источник: РИА "Новости"

«Нужен ли этот клуб из Беларуси в КХЛ? Я думаю, что больше нужен, чем нет. Само участие клуба в какой-то лиге — это не заменяет всё развитие хоккея. Скажем так, это верхняя часть айсберга. Но для того, чтобы росли новые Костицыны и Грабовские, нужно первое — работа школы; второе — внутренний чемпионат должен быть более высокого уровня. Здесь на самом деле большое хозяйство.

Если ли у клуба шансы выступить лучше? Думаю, шансы есть, потому что у многих команд будет тяжёлый сезон, исходя из ситуации, которая складывается в мире. Не все команды могут позволить себе дорогих игроков и комплектоваться заранее. Да, есть команды, которые так делают, но я думаю, что будут команды, которые, как минское «Динамо», будут жить в неизвестности до последнего момента. Поэтому на фоне этих команд, думаю, вполне возможно, что минское «Динамо» нормально выступит.