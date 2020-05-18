Перевооружение армии: как ЦСКА и СКА чистят платежную ведомость

Источник: Известия

После того как Континентальная хоккейная лига (КХЛ) официально запретила клубам тратить на зарплаты более 900 млн рублей за сезон, многим фаворитам первенства пришлось серьезно оптимизировать составы. С этой проблемой столкнулись, например, самые богатые команды турнира — московский ЦСКА и петербургский СКА. И если клуб из Северной столицы довольно аккуратно проводит обновление кадров, то красно-синие вынуждены договариваться со своими хоккеистами пойти на снижение окладов, чтобы вписаться в жесткий потолок зарплат.

ЦСКА

На протяжении последних лет у ЦСКА был самый звездный состав в лиге, который подразумевал и значительные траты на оплату их труда. Неудивительно, что именно руководство армейцев активно противостояло введению потолка. Во всяком случае, в том виде, в котором его утвердила КХЛ. Поэтому 30 апреля по просьбе красно-синих лига еще раз провела голосование по этому вопросу. Существовала вероятность, что ограничения смягчат с 900 млн до 1,3 млрд рублей.

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Но совет директоров КХЛ подавляющим большинством проголосовал за 900 млн. К этому моменту уже было ясно, что в ЦСКА не останутся две главных звезды — нападающий Кирилл Капризов и вратарь Илья Сорокин. Оба были одними из главных творцов прошлогоднего триумфа в Кубке Гагарина и теперь уезжают покорять Северную Америку. Также в НХЛ отправляется лучший молодой защитник России Александр Романов, а также игрок первого звена в чемпионский сезон — нападающий Михаил Григоренко.

Армейцы не стали продлевать контракт и с партнером Капризова и Григоренко по прошлогодней звездной атакующей тройке — канадцем Линденом Веем. Один из лидеров обороны ЦСКА Алексей Марченко ушел свободным агентом в ярославский «Локомотив». На меньшие деньги продлены контракты с форвардами Антоном Слепышевым и Константином Окуловым. Неясна ситуация с перезаключением соглашения с защитником Никитой Нестеровым. При этом в клуб перешли форварды Николай Голдобин из «Ванкувера» и Андрей Локтионов из магнитогорского «Металлурга».

На этом чистка платежки не закончилась. Чтобы вписаться в потолок, пришлось договариваться о снижении зарплат с игроками, имевшими действующие контракты. Навстречу клубу, в частности, пошли капитан Сергей Андронов и форвард Иван Телегин.

— Игроки в ЦСКА собрались высокооплачиваемые, безусловно, они хотят продолжить зарабатывать большие гонорары, — поделился с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — С другой стороны, надо понимать, что сейчас творится в стране и мире. И если они адекватные люди, пойдут на снижение. Потому что деваться некуда: сейчас мало кто предложит им крупные контракты. В остальных клубах или тоже уже упираются в потолок, или банально нет больших денег. Поэтому хоккеисты, если они понимают человеческое отношение, должны пойти навстречу руководству. Думаю, Игорь Есмантович найдет способ договориться с ребятами.

По информации издания «Бизнес Online», на понижение зарплат пока не соглашаются форварды Иржи Секач и Сергей Калинин. В случае, если с ними не удастся договориться, ЦСКА придется расторгать соглашения и выплачивать хоккеистам компенсации.

ЦСКА оказался не очень готов к этому потолку зарплат. Неслучайно клуб долго боролся за его повышение. Но теперь надо адаптироваться к ситуации путем переговорного процесса с игроками. Сейчас, во время эпидемии, многие спортсмены в мире идут на снижение зарплат на 25−50%. А у нас это было бы уместно и в моральном плане, поскольку большинство зарабатывает за счет налогоплательщиков или из средств госкорпораций. Поэтому надо проявить солидарность с народом, когда всем тяжело. Тем более, как я уже сказал, игрокам трудно будет найти клубы, которые заплатят больше. Александр Кожевников

СКА

Петербургский клуб в начале мая расстался с пятью ведущими хоккеистами: Александром Барабановым, Артемом Зубом, Йори Лехтерей, Ярно Коскирантой и Андреем Зубаревым. В подольский «Витязь» обменян форвард Наиль Якупов, а один из молодых вратарей Алексей Мельничук уезжает в НХЛ.

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СКА приобрел защитника магнитогорского «Металлурга» Виктора Антипина и продлил контракт с нападающим Антоном Бурдасовым. А в выходные подписал ушедшего из ЦСКА Линдена Вея и форварда «Магнитки» Евгения Тимкина.

28-летний Вей выступает в КХЛ с 2017 года. В первый сезон он играл за казахстанский «Барыс», став одним из лучших ассистентов лиги. Тогда же Вей выиграл со сборной Канады бронзу Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. С 2018 года он играл за ЦСКА, став одним из главных героев победного Кубка Гагарина — 2019.

Евгений Тимкин семь сезонов отыграл в «Металлурге». 29-летний игрок всегда был неплохим силовым форвардом. С «Магниткой» он выиграл два Кубка Гагарина (2014, 2016). Причем во втором случае стал автором двух победных шайб в решающем седьмом матче финальной серии против ЦСКА (3:1).

Сейчас в команде много молодежи, но ей нужны и ветераны, которые знают нашу лигу и способны повести за собой менее опытных ребят. Вей уже доказал в «Барысе» и ЦСКА, что выделяется на уровне КХЛ. Поэтому СКА в условиях перестройки сделал хорошее приобретение. С Тимкиным сложнее. Он не великий, но добротный игрок. С хорошими габаритами, способен навязать силовую борьбу, выполнить много черновой работы. Не исключено, что и в Питере он придется ко двору. Бывший главный тренер СКА Рафаил Ишматов

Кроме того, в выходные для разгрузки платежной ведомости СКА сделал еще один неожиданный обмен. Чемпион мира — 2014 и один из лидеров команды последних лет Сергей Плотников отправился в родной Хабаровск, став игроком местного «Амура».

Идет обновление состава СКА, поэтому и происходят такие обмены. Для «Амура» это однозначное усиление. Там наверняка будет много молодежи, и ей понадобится такой игрок, как Плотников, чтобы местные ребята учились у него, тянулись к этому уровню. И есть шанс, что с введением потолка зарплат региональные клубы получат больше возможностей приобретать высококлассных хоккеистов. Думаю, благодаря этому в следующем сезоне наш чемпионат станет еще интереснее и ровнее, что будет способствовать росту интереса к соревнованию. Вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион — 1988 Валерий Каменский