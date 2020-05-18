Финские тренеры выстроились в очередь, чтобы возглавить клуб КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Прощание

Илья Проскуряков — первый вратарь КХЛ, забросивший шайбу в ворота соперника. Это случилось 11 лет назад, и он поразил ворота «Ак Барса», защищая цвета магнитогорского «Металлурга». Проскуряков — один из лучших вратарей страны, когда исполняются буллиты. Забить ему чрезвычайно сложно, но это иногда доводило до курьезов. В ЦСКА он выиграл борьбу за место в составе у Михаила Бирюкова как раз потому, что руководство ценило сильные качества Ильи на послематчевых сериях, забыв, что в плей-офф для определения победителей буллиты не используются.

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В воскресенье стало известно, что Проскуряков стал не нужен «Сочи» и снова выходит на рынок свободных агентов. Удивило ли это решение нового спортивного директора Андрея Зюзина? Нисколько. Илья плохо сыграл в прошлом сезоне, а до этого вообще уезжал в Германию на сезон, не получив никаких предложений в России. И в Европе у Проскурякова тоже было не все гладко. Илья как-то слишком резко сдал после сезона 2016/17, уже через год его взяли только в «Югру», а после нее агенту хоккеиста вообще прекратили звонить. Говорят, на его возвращении из Европы настаивал тренер вратарей «Сочи», который когда-то работал с Проскуряковым в ЦСКА. Еще год назад это решение считалось довольно спорным, а сезон убедил, что Илье очень непросто в КХЛ. Говорят, что у него есть предложение в России, но что-то даже в голову не приходит клуб, который бы он мог усилить.

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Просьба

СКА собирается обменять Максима Карпова, который неожиданно для руководства клуба не хочет идти на понижение контракта. Странно, что сам хоккеист не соглашается, хотя формально имеет на это полное право. Он никого не заставлял предлагать те суммы, что сейчас указаны в его договоре. А, может быть, и понял, что кратчайший путь уйти в другую команду — стоять на своем. Мне неоднократно рассказывали, какой Карпов крутой игрок, насколько умный и техничный, но последний раз мы об этом вспоминали четыре года назад, когда челябинец защищал цвета московского «Динамо».

В составе бело-голубых Максим еще выделялся, но, переехав в Санкт-Петербург, с каким-то даже удовольствием принял жесткие правила игры. Только в прошлом сезоне Максим сыграл больше 50 матчей, а до этого спокойно сидел в запасе, изредка появлялся на площадке и был всем доволен.

Цифры у него — более чем скромные относительно зарплаты, что-то еще проскакивало во время некоторых игр, но все чаще и чаще никто через минуту после сирены и не вспоминал, что Карпов принимал участие в игре. Зачем он был нужен СКА, так никто и не понял, но все дошло до того, что сейчас «Витязь» и «Сочи» напряглись, ведь нападающего могут сослать к ним. А он, пожалуй, даже эти команды не усилит. Удивительная история хоккеиста, который провел 8 лет в КХЛ, но только ради того, чтобы пополнить свой банковский счет.

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Кандидат

Еще один кандидат появился на должность главного тренера «Барыса». Теперь туда сватают Вилле Пелтонена, который до февраля работал в «Лозанне», где его поменял наш добрый друг Крейг Мактавиш. Но, узнав, что в шорт-листе есть такой сильный конкурент, оживился и Томек Валтонен из сборной Польши. Вместо «откуда вы узнали, я ничего не комментирую, спрашивайте агента» мы услышали, что ему «хотелось бы поработать в КХЛ, да и против сборной Казахстана он ничего против не имеет». Ну еще бы, предложение-то отличное.

Что касается нового кандидата, то Пелтонен после окончания карьеры входил в штаб сборной Финляндии, но потом осел в Швейцарии, два года помогал Кари Ялонену (кстати, еще один кандидат на пост главного тренера «Барыса»), а затем перешел на самостоятельную работу. В первый год он вывел «Лозанну» в полуфинал, а во втором сезоне, повторим, был уволен. Как хоккеист Пелтонен известен всему миру, нет смысла перечислять его награды, только в НХЛ у него не получилось. Зато он провел сезон в КХЛ, был в минском «Динамо» 11 лет назад, но особо не запомнился.

Если у «Барыса» есть выбор Пелтонен или Валтонен, то, конечно, надо делать ставку на второго.

Не думаю, что у Вилле есть какие-то козыри.