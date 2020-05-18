Финские тренеры выстроились в очередь, чтобы возглавить клуб КХЛ
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
Илья Проскуряков — первый вратарь КХЛ, забросивший шайбу в ворота соперника. Это случилось 11 лет назад, и он поразил ворота «Ак Барса», защищая цвета магнитогорского «Металлурга». Проскуряков — один из лучших вратарей страны, когда исполняются буллиты. Забить ему чрезвычайно сложно, но это иногда доводило до курьезов. В ЦСКА он выиграл борьбу за место в составе у Михаила Бирюкова как раз потому, что руководство ценило сильные качества Ильи на послематчевых сериях, забыв, что в
В воскресенье стало известно, что Проскуряков стал не нужен «Сочи» и снова выходит на рынок свободных агентов. Удивило ли это решение нового спортивного директора Андрея Зюзина? Нисколько. Илья плохо сыграл в прошлом сезоне, а до этого вообще уезжал в Германию на сезон, не получив никаких предложений в России. И в Европе у Проскурякова тоже было не все гладко. Илья
СКА собирается обменять Максима Карпова, который неожиданно для руководства клуба не хочет идти на понижение контракта. Странно, что сам хоккеист не соглашается, хотя формально имеет на это полное право. Он никого не заставлял предлагать те суммы, что сейчас указаны в его договоре. А, может быть, и понял, что кратчайший путь уйти в другую команду — стоять на своем. Мне неоднократно рассказывали, какой Карпов крутой игрок, насколько умный и техничный, но последний раз мы об этом вспоминали четыре года назад, когда челябинец защищал цвета московского «Динамо».
Цифры у него — более чем скромные относительно зарплаты,
Еще один кандидат появился на должность главного тренера «Барыса». Теперь туда сватают Вилле Пелтонена, который до февраля работал в «Лозанне», где его поменял наш добрый друг Крейг Мактавиш. Но, узнав, что в
Что касается нового кандидата, то Пелтонен после окончания карьеры входил в штаб сборной Финляндии, но потом осел в Швейцарии, два года помогал Кари Ялонену (кстати, еще один кандидат на пост главного тренера «Барыса»), а затем перешел на самостоятельную работу. В первый год он вывел «Лозанну» в полуфинал, а во втором сезоне, повторим, был уволен. Как хоккеист Пелтонен известен всему миру, нет смысла перечислять его награды, только в НХЛ у него не получилось. Зато он провел сезон в КХЛ, был в минском «Динамо» 11 лет назад, но особо не запомнился.
Не думаю, что у Вилле есть
Алексей Шевченко