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12:58 (мск), источник: Газета.Ру

КХЛ назвала лучших игроков сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте объявила лауреатов сезона-2019/2020.

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Самым ценным игроком турнира признан форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин. Лучшим бомбардиром стал его одноклубник Вадим Шипачев, в активе которого 65 (17+48) очков.

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Лучшим снайпером по итогам регулярки стал нападающий столичного ЦСКА Кирилл Капризов (33 гола).

Другие лауреаты сезона:

Самый результативный защитник: Микко Лехтонен («Йокерит»);.

Лучший вратарь: Тимур Билялов («Ак Барс»);.

Лучший новичок: Артем Галимов («Ак Барс»);.

Лучшая тройка: Андре Петерссон — Вадим Шипачев — Дмитрий Яшкин («Динамо»);.

Лучший играющий ветеран-наставник: Александр Семин («Витязь»).

Из-за досрочного завершения сезона обладатели наград определены по итогам регулярного чемпионата.

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