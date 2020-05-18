Стала известна зарплата экс-лидера «Барыса» в российском топ-клубе
Стала известна зарплата
Стала известна зарплата
О переходе канадца клуб объявил 16 мая. По данным
При этом бонусы не учитываются в потолке зарплат. Контракт 28-летнего Вея со СКА рассчитан до 30 апреля 2022 года.
Последние два сезона Вей провел в ЦСКА, с которым в 2019 году завоевал Кубок Гагарина. В прошедшем сезоне он набрал 48 (13+35) очков в 52 матчах регулярного чемпионата, а в
В середине апреля Вей заявил, что не против вернуться в «Барыс», за который выступал в сезоне-2017/18. За казахстанский клуб он сыграл 50 матчей и набрал 52 (17+35) очка, войдя в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.