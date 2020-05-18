Стала известна зарплата экс-лидера «Барыса» в российском топ-клубе

О переходе канадца клуб объявил 16 мая. По данным Telegram-канала «Хоккей без зрителей», базовая часть контракта Вея составляет 60 миллионов рублей (823,2 тысячи долларов) в год, а еще 12 миллионов рублей (164,4 тысячи долларов) он может заработать в качестве бонусов.

При этом бонусы не учитываются в потолке зарплат. Контракт 28-летнего Вея со СКА рассчитан до 30 апреля 2022 года.

Последние два сезона Вей провел в ЦСКА, с которым в 2019 году завоевал Кубок Гагарина. В прошедшем сезоне он набрал 48 (13+35) очков в 52 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф два (1+1) балла в четырех играх.