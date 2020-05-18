Клуб КХЛ «Торпедо» подписал контракт с лучшим защитником чемпионата Чехии прошлого сезона

Соглашение между «Торпедо» и 26-летним хоккеистом рассчитано на один год.

«Он (Остин — прим. ТАСС) создаст преимущество при ведении единоборств как с шайбой, так и без нее, — отметил генеральный менеджер “Торпедо” Максим Гафуров. — Помимо этого, он обладает высоким атакующим потенциалом, прекрасным броском, умением результативно помочь команде на передней линии в нужный момент. В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром своей команды, а также лучшим защитником-бомбардиром всего чешского чемпионата. Такие полезные качества добавят тренерскому штабу вариативности в построении различных игровых схем».

В прошлом сезоне Остин выступал в чемпионате Чехии за клуб «Рытиржи Кладно». За 52 игры он набрал 43 очка (18 шайб + 25 голевых передач), став самым результативным защитником турнира. По итогам сезона он был признан лучшим защитником чемпионата.

Остин был выбран «Баффало» в 2012 года на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 193-м номером. Однако в НХЛ он провел только пять игр, не набрав очков. После выбора на драфте он чаще выступал в хоккейной лиге Онтарио (OHL), а также в Американской хоккейной лиге (AHL). В сезоне-2018/19 он провел 18 игр в датском чемпионате, набрав 9 (3+6) очков.