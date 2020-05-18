Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
24Формуле-1 70 лет
15:10 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Торпедо» подписал контракт с лучшим защитником чемпионата Чехии прошлого сезона

ТАСС, 18 мая. Нижегородский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» подписал контракт с канадским защитником Брэди Остином. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

Соглашение между «Торпедо» и 26-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Он (Остин — прим. ТАСС) создаст преимущество при ведении единоборств как с шайбой, так и без нее, — отметил генеральный менеджер “Торпедо” Максим Гафуров. — Помимо этого, он обладает высоким атакующим потенциалом, прекрасным броском, умением результативно помочь команде на передней линии в нужный момент. В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром своей команды, а также лучшим защитником-бомбардиром всего чешского чемпионата. Такие полезные качества добавят тренерскому штабу вариативности в построении различных игровых схем».

В прошлом сезоне Остин выступал в чемпионате Чехии за клуб «Рытиржи Кладно». За 52 игры он набрал 43 очка (18 шайб + 25 голевых передач), став самым результативным защитником турнира. По итогам сезона он был признан лучшим защитником чемпионата.

Остин был выбран «Баффало» в 2012 года на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 193-м номером. Однако в НХЛ он провел только пять игр, не набрав очков. После выбора на драфте он чаще выступал в хоккейной лиге Онтарио (OHL), а также в Американской хоккейной лиге (AHL). В сезоне-2018/19 он провел 18 игр в датском чемпионате, набрав 9 (3+6) очков.

Прошлый сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата «Торпедо» заняло восьмое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф нижегородцы уступили московскому ЦСКА в серии со счетом 0−4.

Читайте также
Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Обычная семья — жена, две дочери. Жизнь изменилась в 26 лет за доли секунды
Семак по-прежнему главный. Вернет ли теперь «Зенит» Кокорина
Финские тренеры выстроились в очередь, чтобы возглавить клуб КХЛ
Источник: Отец Хабиба по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Игрок «Рубина» с коронавирусом контактировал с братом-динамовцем
Алине Загитовой исполнилось 18 лет (фото)
Чемпионат Шотландии завершен. «Селтик» - чемпион 9-й раз подряд
Путин поздравил Загитову с 18-летием
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь