«Локомотив» подписал контракт с Красоткиным

Соглашение с 22-летним вратарем, выступавшим в минувшем сезоне за владивостокский «Адмирал», рассчитано на два сезона и носит двусторонний характер.

Красоткин является воспитанником «Локомотива» и выступал ранее за ярославскую команду в КХЛ с 2015 по 2017 год. После он провел один сезон в тольяттинской «Ладе», откуда перешел в «Адмирал». В минувшем сезоне Красоткин провел 26 матчей в чемпионате КХЛ, в которых одержал пять побед. В среднем за игру вратарь отражал 91,5% бросков.