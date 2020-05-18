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16:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» продлил контракт с нападающим Максимом Мизюриным

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Омский хоккейный клуб «Авангард» на своем сайте сообщил о продлении контракта со своим воспитанником нападающим Максимом Мизюриным.

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Форвард подписал двусторонний контракт сроком на два года.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2019/20 22-летний хоккеист сыграл за «Авангард» в пяти матчах КХЛ и очков не набрал.

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