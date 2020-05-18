Дрался на свадьбе в России, а теперь стал вождем индейского племени. История Мирасти — бывшего тафгая «Витязя»

Источник: РИА "Новости"

Мы привыкли к тому, что хоккеисты после окончания карьеры шагают по проторенной дорожке. Многие становятся тренерами, другие идут в генеральные менеджеры. Есть и те, кто окунаются с головой в бизнес. Не всегда, правда, успешно. Однако встречаются игроки, которые меняют свою жизнь кардинальным образом. Как бывший тафгай чеховского «Витязя» Джон Мирасти. Вот что он рассказал нашим коллегам из Sports.kz.

— Во время этого карантина я был очень занят. Являюсь вождем нашего племени индейцев, поэтому провожу много времени, проверяя людей общины. Джон Мирасти

Много занимался охотой и рыбалкой, добывая людям мясо для еды. Также проверяем наших старейшин, чтобы убедиться, что у них все хорошо, и помогаем, если это необходимо. Кроме того, много времени проводил на ранчо, работая с лошадьми и ремонтируя заборы и загоны. Мои дети становятся настоящими лошадниками, — рассказывает Джон.

Чем еще нам запомнился Мирасти?

Первой жертвой стал Свитов

За время, проведенное в КХЛ, на счету Мирасти было немало драк с разными соперниками, но больше всего запомнилась первая. Прежде всего, из-за личности его оппонента. Джон только-только приехал в Россию, и еще на предсезонном турнире решил показать, кто здесь батя. Новичок «Витязя» выбрал в оппоненты не абы кого, а Александра Свитова. Когда-то капитан «Салавата Юлаева» ломал лицевую кость Алексею Емелину, но победить канадского тафгая ему не удалось. Более-менее равный бой русский здоровяк закончил на коленях.

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Смеялся, пока его колотили в голову

Если Свитов был достойным соперником, и бой с ним дался Мирасти непросто, то самая забавная драка с участием Джона — против Максима Епрева. Зачем защитник новокузнецкого «Металлурга» ввязался в эту авантюру, решительно непонятно. Мирасти просто издевался над ним. Епрев колотил канадца в голову, а тот лишь улыбался. После третьего удара Джон решил ответить, что было эквивалентно нокауту.

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Дрался на свадьбе в Магнитогорске. Или не на свадьбе?

В 2011 году в сеть попало видео с дракой чеховской тройки Яблонски — Мирасти — Бреннан. Необычность заключалась в том, что бой с участием канадских тафгаев проходил не на льду, а возле клуба в Магнитогорске. Бойцы «Витязя» неожиданно для себя попали на башкирскую свадьбу. Среди посетителей оказались в том числе и болельщики «Салавата Юлаева», с которыми «Витязь» играл на мемориале Ромазана. Они то и закусились с не понимающими русский язык тафгаями.

— Я просто попытался заступиться за своих парней — нам хотели устроить «проблемы», потому что мы не разговариваем по-русски. Никогда никому не позволю толкать моих партнеров по команде просто так, всегда буду их защищать. Но что случилось — то случилось, и я не горжусь этим эпизодом. На самом деле, это была не свадьба. Мы просто ужинали. Местным что-то не понравилось, и закончилось это для них плачевно, — озвучил свою версию Мирасти.

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В Казахстан его привез влиятельный болельщик. Но это не точно

У большинства болельщиков Мирасти ассоциируется с «Витязем», но на самом деле один из двух сезонов в КХЛ он провел за «Барыс». Из Подмосковья в Казахстан он перебрался в 2012 году. При этом любопытна история появления канадского бойца в клубе из Астаны.

— У нас есть один серьезный болельщик, который сам дал сам деньги на этого игрока. Мы на него из бюджета клуба ничего не потратили, — обмловился Владимир Крикунов, на тот момент главный тренер «Барыса».

Впрочем, чуть позже Владимир Васильевич сказал, что пошутил и никакого «серьезного болельщика» на самом деле нет. Или все-таки не пошутил? Что-то нам подсказывает, что руководству клуба оказалось просто невыгодно раскрывать все детали.

Торговал пончиками на родине

После двух лет в КХЛ Мирасти вернулся в Северную Америку, немного поиграл в «подвальной» лиге и сосредоточился на бизнесе. Деньги, заработанные на другом конце света, позволили Джону приобрести франшизу канадской сети закусочных Tim Horton’s.

За бренд, носящий имя игрока «Торонто» 60-х годов бывший тафгай «Витязя» отдал 50 тысяч долларов. Торговать пончиками Мирасти решил в родном для себя городке Медоу Лэйк.