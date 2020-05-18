И «Барыс» в этом списке. Казахстанский клуб не подписал ни одного новичка для КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Барыс» отказался от продолжения борьбы в Кубке Гагарина из-за пандемии коронавируса в середине марта. За два последних месяца команда потеряла главного тренера и некоторых ведущих игроков. Из ключевых фигур «Барыса» только Роман Старченко согласовал предложенный контракт. Долгосрочное соглашение имеет Даррен Диц. И все. Только действующие договоры — ни важных переподписаний, ни серьезных новичков.

Готовиться к новому сезону «Барыс» должен начать в первой половине июля — пройти медобследование, физические тесты и приступить к тренировкам. За полтора оставшихся месяца нужно укомплектовать тренерский штаб и подобрать игроков. Пока столичный клуб — аутсайдер в этих вопросах.

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Клубы, которые не подписали новичков

Западная конференция — «Динамо» (Минск), «Динамо» (Рига) и «Йокерит».

Восточная конференция — «Барыс» и «Куньлунь».

Таким образом, пять иностранных клубов лиги не приглашали новых игроков, ведь нет уверенности, что они стартуют в новом розыгрыше турнира. И если «Барыс» практически сохранил костяк сборной Казахстана, то рижский клуб имеет контракты только с пятью игроками. Это белый флаг?

В «Барыс» сватают разных специалистов, но клуб не спешит объявлять тренера, не раз уже попав в неудобные ситуации. «Переговоры» ведут едва ли не с десятком специалистов, но до финальной подписи дело пока так и не дошло. И пока не ясно, реальный ли это кастинг или имитация отбора.

Очередной регулярный сезон в КХЛ стартует в начале сентября (по плану) — у «Барыса» около двух месяцев, чтобы понять, смогут ли они готовиться к турниру или уходят в отпуск. С тренером и новичками нужно определиться пораньше — все интересные варианты найдут себе команды, пока в «Барысе» оценят их необходимость. Время уйдет, а виноватые всегда найдутся.