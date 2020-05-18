Демагин — о минском «Динамо»: Команда нужна зрителям, городу и сборной Беларуси

«Разница между чемпионатом Беларуси и КХЛ? Конечно, чувствовалась разница в уровне. Все соперники были очень сильными. Особенный контраст был в первом сезоне. Мы выступали в чемпионате Беларуси, а тут каждый матч был против очень сильных команд. Пока освоились, было поздновато. Спустя год, уже на «Минск-Арене», смогли выйти в плей-офф, по-настоящему закрепившись в КХЛ.