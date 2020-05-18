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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Демагин — о минском «Динамо»: Команда нужна зрителям, городу и сборной Беларуси

Бывший нападающий минского «Динамо» Сергей Демагин прокомментировал ситуацию, сложившуюся в белорусском клубе.

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Источник: РИА "Новости"

«Разница между чемпионатом Беларуси и КХЛ? Конечно, чувствовалась разница в уровне. Все соперники были очень сильными. Особенный контраст был в первом сезоне. Мы выступали в чемпионате Беларуси, а тут каждый матч был против очень сильных команд. Пока освоились, было поздновато. Спустя год, уже на «Минск-Арене», смогли выйти в плей-офф, по-настоящему закрепившись в КХЛ.

Нужно ли минское «Динамо» в КХЛ? Конечно, результаты расстраивают. Насколько я понимаю, сейчас в команде много молодежи. Я далеко от Минска, не знаю всех деталей. Но, конечно, зрителям команда нужна. Городу клуб в КХЛ тоже нужен. Сборной Беларуси тоже. Я, конечно, только за, чтобы Минск оставался в КХЛ, — приводит слова Демагина пресс-служба клуба.

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