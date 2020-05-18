Раскрылся при Скабелке. Форвард сборной Казахстана выдал лучший сезон за «Барыс» в КХЛ

26-летний центрфорвард принял участие в четырех сезонах КХЛ, но полноценными можно засчитать три последних — Антон в 189 встречах набрал 43 (18+25) очка. Причем 32 балла нападающий набрал при Скабелке: Сагадеев не был лидером, но стабильным игроком третьей тройки стал.

Минувший сезон Антон завершил с 19 (10+9) очками, обновив свой лучший результат — 13 (5+8) очков. На пару с Линусом Виделлем (1+3) Сагадеев стал бомбардиром клуба в Кубке Гагарина — 4 (3+1) очка. Пять шайб (две — в плей-офф) Антона стали победными для клуба в прошлом сезоне.

Примерно одинаковое количество игрового времени (около 12 минут) и вбрасываний (свыше 600 за сезон) у Сагадеева, но форвард стал чаще бросать в регулярном чемпионате — 70 попыток против 40 и 59 соответственно. Поднялся до десяти процентов показатель реализации бросков в «регулярке», а в плей-офф — до 50 (три гола после шести бросков).

Только один раз Антон отличился в меньшинстве, а все другие шайбы — в равных составах. Возможно, что мы не увидим Сагадеева в ведущей тройке и даже во второй, но его работа в третьем звене не менее ценная. Нападающий выполняет огромный объем работы, и если преемник Скабелки будет доверять так же, как белорусский тренер, то он вполне может пробить порог 20 очков за сезон.