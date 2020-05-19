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12:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Журналист Игорь Еронко назначен ассистентом генерального менеджера «Авангарда»

Ассистентом генерального менеджера ХК «Авангард» назначен журналист Игорь Еронко, сообщается на официальном сайте омского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Я очень рад, что перехожу от теоретической части хоккея к практической. Игорь Никитин однажды едко меня осадил, отметив, что есть теоретики, с которыми он нередко, впрочем, соглашается, а есть практики. И разница огромная. Попробовать себя на другой стороне — это просто прекрасно. Не скажу, что ставил себе такую цель, но когда сама возможность возникла, решение я принял сразу, и сомнений у меня не возникало. Будучи журналистом, я активно изучал буквально всё, что связано непосредственно с хоккеем. Изучал методические материалы, много общался с тренерами. И в многочисленных интервью меня куда больше интересовали чисто хоккейные моменты, чем, скажем, жизненные позиции хоккеистов.

Ранее меня приглашали в один клуб КХЛ, но на тот момент я посчитал, что лучше не дёргаться. Сейчас все по-другому. Во-первых, я достиг большинства целей, что ставил себе в журналистике. Во-вторых, я прихожу в топ-клуб, где цель только одна — Кубок Гагарина. И у меня огромный спектр задач. Каждая из которых очень мне интересна, — цитирует Еронко пресс-служба «Авангарда».

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