Журналист Игорь Еронко назначен ассистентом генерального менеджера «Авангарда»

«Я очень рад, что перехожу от теоретической части хоккея к практической. Игорь Никитин однажды едко меня осадил, отметив, что есть теоретики, с которыми он нередко, впрочем, соглашается, а есть практики. И разница огромная. Попробовать себя на другой стороне — это просто прекрасно. Не скажу, что ставил себе такую цель, но когда сама возможность возникла, решение я принял сразу, и сомнений у меня не возникало. Будучи журналистом, я активно изучал буквально всё, что связано непосредственно с хоккеем. Изучал методические материалы, много общался с тренерами. И в многочисленных интервью меня куда больше интересовали чисто хоккейные моменты, чем, скажем, жизненные позиции хоккеистов.