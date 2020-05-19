Никита Михайлис официально подписал новый контракт с «Барысом»
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис подписал новый контракт с «Барысом». Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис подписал новый контракт с «Барысом». Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
Новое двустороннее соглашение подписано на два сезона — до 30 апреля 2022 года.
В минувшем сезоне Михайлис набрал 32 (17+15) очка в 60 матчах регулярного чемпионата, а в пяти встречах
В «Барысе» нашли самого талантливого казахстанского хоккеиста нового поколения.
В КХЛ Михайлис дебютировал в декабре 2014 года. Всего в лиге он провел 236 матчей и набрал 97 (45+52) очков.