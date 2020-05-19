Никита Михайлис официально подписал новый контракт с «Барысом»

Источник: РИА "Новости"

Новое двустороннее соглашение подписано на два сезона — до 30 апреля 2022 года.

В минувшем сезоне Михайлис набрал 32 (17+15) очка в 60 матчах регулярного чемпионата, а в пяти встречах плей-офф отметился одной результативной передачей. В среднем за игру он проводил на льду 16 минут.

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