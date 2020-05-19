Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
13:51 (мск), источник: Vesti.kz

Никита Михайлис официально подписал новый контракт с «Барысом»

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис подписал новый контракт с «Барысом». Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Новое двустороннее соглашение подписано на два сезона — до 30 апреля 2022 года.

В минувшем сезоне Михайлис набрал 32 (17+15) очка в 60 матчах регулярного чемпионата, а в пяти встречах плей-офф отметился одной результативной передачей. В среднем за игру он проводил на льду 16 минут.

В «Барысе» нашли самого талантливого казахстанского хоккеиста нового поколения.

В КХЛ Михайлис дебютировал в декабре 2014 года. Всего в лиге он провел 236 матчей и набрал 97 (45+52) очков.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Казахский футболист из клуба российской премьер-лиги пошел на понижение зарплаты
Ученица Тутберидзе попала в рейтинг Forbes
Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге бойцов UFC
Великий гол советского хоккеиста добил Канаду на Суперсерии-72
Девушка футболиста сборной России выложила фото в купальнике
Стали известны имена заболевших коронавирусом в «Динамо»
Клуб МЛС отказался покупать Бэйла
Телеканал «Россия 24» принес извинения Сергею Устюгову
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь