Стали известны подробности возвращения канадского форварда в «Барыс»
Канадский нападающий Мэтт Фрэттин согласовал условия возвращения в «Барыс», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Канадский нападающий Мэтт Фрэттин согласовал условия возвращения в «Барыс», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Форвард подпишет с казахстанской командой однолетний контракт. Прошедший сезон 32-летний хоккеист провел в составе казанского «Ак Барса», в который перешел год назад из «Барыса».
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Фрэттин сыграл 56 матчей и набрал 28 (8+20) очков, в четырех играх