Стали известны подробности возвращения канадского форварда в «Барыс»

Форвард подпишет с казахстанской командой однолетний контракт. Прошедший сезон 32-летний хоккеист провел в составе казанского «Ак Барса», в который перешел год назад из «Барыса».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Фрэттин сыграл 56 матчей и набрал 28 (8+20) очков, в четырех играх плей-офф записал в актив пять (3+2) очков. Перед этим за два сезона в «Барысе» он провел 106 матчей и набрал 79 (37+42) очков.