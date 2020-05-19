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14:00 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны подробности возвращения канадского форварда в «Барыс»

Канадский нападающий Мэтт Фрэттин согласовал условия возвращения в «Барыс», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард подпишет с казахстанской командой однолетний контракт. Прошедший сезон 32-летний хоккеист провел в составе казанского «Ак Барса», в который перешел год назад из «Барыса».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Фрэттин сыграл 56 матчей и набрал 28 (8+20) очков, в четырех играх плей-офф записал в актив пять (3+2) очков. Перед этим за два сезона в «Барысе» он провел 106 матчей и набрал 79 (37+42) очков.

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