Дацюк проведет еще один сезон за «Автомобилист», после чего станет генменеджером клуба
Нападающий Павел Дацюк продолжит игровую карьеру и подпишет контракт с «Автомобилистом» на 1 сезон.
Нападающий Павел Дацюк продолжит игровую карьеру и подпишет контракт с «Автомобилистом» на 1 сезон.
Хоккеист заработает 13 миллионов рублей за сезон. Сообщается, что по окончании сезона-2020/21 игрок займет должность генерального менеджера в екатеринбуржском клубе.
— Владельцы клуба предлагали ветерану следующий выбор: заменить Гросса на позиции генерального менеджера или контракт игрока на один сезон, — сообщает