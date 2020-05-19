Дацюк проведет еще один сезон за «Автомобилист», после чего станет генменеджером клуба

Хоккеист заработает 13 миллионов рублей за сезон. Сообщается, что по окончании сезона-2020/21 игрок займет должность генерального менеджера в екатеринбуржском клубе.

— Владельцы клуба предлагали ветерану следующий выбор: заменить Гросса на позиции генерального менеджера или контракт игрока на один сезон, — сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life. — Дацюк выбрал контракт игрока на символические 13 млн. Подписание и официальное объявление — дело ближайшего времени. Генеральным менеджером «Автомобилиста» Дацюк с большой долей вероятности станет спустя год.