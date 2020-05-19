Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
14:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дацюк проведет еще один сезон за «Автомобилист», после чего станет генменеджером клуба

Нападающий Павел Дацюк продолжит игровую карьеру и подпишет контракт с «Автомобилистом» на 1 сезон.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Хоккеист заработает 13 миллионов рублей за сезон. Сообщается, что по окончании сезона-2020/21 игрок займет должность генерального менеджера в екатеринбуржском клубе.

— Владельцы клуба предлагали ветерану следующий выбор: заменить Гросса на позиции генерального менеджера или контракт игрока на один сезон, — сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life. — Дацюк выбрал контракт игрока на символические 13 млн. Подписание и официальное объявление — дело ближайшего времени. Генеральным менеджером «Автомобилиста» Дацюк с большой долей вероятности станет спустя год.

Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 «Что творится в больницах Дагестана — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят». Лахиялов — о ситуации с пандемией в республике
Горячая канадка променяла хоккей на фотосессии
Ученица Тутберидзе попала в рейтинг Forbes
Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге бойцов UFC
Великий гол советского хоккеиста добил Канаду на Суперсерии-72
Девушка футболиста сборной России выложила фото в купальнике
Стали известны имена заболевших коронавирусом в «Динамо»
Клуб МЛС отказался покупать Бэйла
Телеканал «Россия 24» принес извинения Сергею Устюгову
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь