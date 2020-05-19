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16:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о новом контракте с натурализованным россиянином из сборной Казахстана

Защитник сборной Казахстана Егор Шалапов принял квалификационное предложение «Барыса» и продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба.

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Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года и носит двусторонний характер — это позволит игроку выступать как за главную команду в КХЛ, так и в ВХЛ за «Номад».

Минувший сезон стал для Шалапова самым успешным в КХЛ. В 60 матчах он набрал 11 (1+10) очков. Также на его счету три игры в плей-офф.

25-летний Шалапов дебютировал в КХЛ в 2016 году. Всего в лиге он провел 161 матч и набрал 16 (2+14) очков.

Систему «Барыса» Шалапов пополнил в 2016 году. До этого он выступал в родной России за «Горняк» из Учалы в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). За сборную Казахстана защитник дебютировал в 2017 году и выступал на чемпионате мира-2019 и в квалификации Олимпиады-2022.

Ранее новые контракты с «Барысом» подписали нападающие сборной Казахстана Никита Михайлис и Антон Некряч, а также казахстанский форвард Иван Верещагин.

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