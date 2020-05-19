«Барыс» объявил о подписании канадского хоккеиста с опытом игры в НХЛ

Как объявил официальный сайт клуба, 32-летний форвард подписал односторонний контракт до 30 апреля 2021 года. Другие детали соглашения не уточняются.

В «Барысе» Фрэттин уже выступал с 2017 по 2019 год. За два сезона в казахстанском клубе набрал 79 (37+42) очков в 106 матчах.

Минувший сезон Фрэттин провел в «Ак Барсе», с которым стал победителем Восточной конференции. В 56 матчах «регулярки» набрал 28 (8+20) очков, а в четырех играх плей-офф — пять (3+2) баллов.