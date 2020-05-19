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18:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о подписании канадского хоккеиста с опытом игры в НХЛ

Канадский нападающий Мэтт Фрэттин стал первым новичком «Барыса» в межсезонье.

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Как объявил официальный сайт клуба, 32-летний форвард подписал односторонний контракт до 30 апреля 2021 года. Другие детали соглашения не уточняются.

В «Барысе» Фрэттин уже выступал с 2017 по 2019 год. За два сезона в казахстанском клубе набрал 79 (37+42) очков в 106 матчах.

Минувший сезон Фрэттин провел в «Ак Барсе», с которым стал победителем Восточной конференции. В 56 матчах «регулярки» набрал 28 (8+20) очков, а в четырех играх плей-офф — пять (3+2) баллов.

До КХЛ Фрэттин выступал в Северной Америке. В НХЛ он защищал цвета «Коламбуса», «Лос-Анджелеса» и «Торонто», набрав 35 (17+18) очков в 135 матчах. В 2017 году форвард провел три товарищеские игры за сборную Канады и забросил одну шайбу.

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