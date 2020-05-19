ЦСКА продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина Светлаковым

Источник: РИА "Новости"

Контракт с 24-летним хоккеистом рассчитан на два года.

В минувшем сезоне Светлаков провел 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 17 очков (5 голов + 12 передач) очков. За три матча в плей-офф хоккеист не отличился результативными действиями.