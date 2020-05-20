«Барыс» определился с голкипером на новый сезон
Вратарь сборной Казахстана по хоккею Хенрик Карлссон, который собирался покинуть «Барыс», останется в столичном клубе и в ближайшее время подпишет новый контракт. Об этом сообщает «Шайба.kz».
Вратарь сборной Казахстана по хоккею Хенрик Карлссон, который собирался покинуть «Барыс», останется в столичном клубе и в ближайшее время подпишет новый контракт. Об этом сообщает «Шайба.kz».
Ранее сообщалось, что руководство клуба решило не продлевать соглашение с 36-летним шведом, которое истекло 30 апреля. Видимо, «Барыс» изменил свою позицию после ухода основного голкипера канадца Эдди Паскуале в ярославский «Локомотив».
За «Барыс» Карлссон выступал с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропустив 37 шайб и отразив 92,5 процента бросков, а в
В 2018 году Карлссон получил гражданство Казахстана и стал выступать за сборную. В ее составе он играл на двух чемпионатах мира в первом дивизионе и в квалификации Олимпиады-2022.