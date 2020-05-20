Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
10:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» определился с голкипером на новый сезон

Вратарь сборной Казахстана по хоккею Хенрик Карлссон, который собирался покинуть «Барыс», останется в столичном клубе и в ближайшее время подпишет новый контракт. Об этом сообщает «Шайба.kz».

Наверх

Ранее сообщалось, что руководство клуба решило не продлевать соглашение с 36-летним шведом, которое истекло 30 апреля. Видимо, «Барыс» изменил свою позицию после ухода основного голкипера канадца Эдди Паскуале в ярославский «Локомотив».

За «Барыс» Карлссон выступал с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропустив 37 шайб и отразив 92,5 процента бросков, а в плей-офф — одну игру.

В 2018 году Карлссон получил гражданство Казахстана и стал выступать за сборную. В ее составе он играл на двух чемпионатах мира в первом дивизионе и в квалификации Олимпиады-2022.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
"Ждал вызова на матчи с Литвой и Арменией". Казахстанец из европейского клуба - о сборной, удалении и смене команды
Лучшая лыжница 20-го века завершила карьеру в 29 лет
Экс-игрок сборной РФ: Я был первым в трансферном листе Клоппа
Фанаты призвали бойкотировать спонсоров «Локомотива»
У сборной России поменялись соперники на ЧМ-2021 по хоккею
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
В ЦСКА не выявлены случаи заражения коронавирусом
Контракт Шлеменко с UFC не будет подписан на обычных условиях
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь