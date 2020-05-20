«Барыс» определился с голкипером на новый сезон

Ранее сообщалось, что руководство клуба решило не продлевать соглашение с 36-летним шведом, которое истекло 30 апреля. Видимо, «Барыс» изменил свою позицию после ухода основного голкипера канадца Эдди Паскуале в ярославский «Локомотив».

За «Барыс» Карлссон выступал с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропустив 37 шайб и отразив 92,5 процента бросков, а в плей-офф — одну игру.