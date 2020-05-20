Уход Скабелки, переговоры и Россия. Никита Михайлис дал первое интервью после подписания нового контракта с «Барысом»

Источник: РИА "Новости"

— Очень много писали о твоих переговорах с «Барысом». Как на самом деле обстояла ситуация?

— Начали мы переговоры еще в середине сезона на олимпийской квалификации. Потом уже сезон шел к концу, начался плей-офф и уже не было мыслей о новом контракте. Просто хотелось реально побеждать в каждой игре, выиграть с «Барысом» как можно больше матчей и пройти дальше. И вот только уже когда начался карантин, точнее даже середина карантина, мы только тогда начали уже плотно обсуждать контракт.

— Насколько важно для хоккеиста высокого уровня иметь односторонний контракт?

— Я не знаю. Для кого-то важно. Кому-то без разницы. Мне без разницы.

— До 31 мая ты мог перейти в другую команду, если бы она предложила более выгодные условия. Были ли предложения от других клубов? В целом, насколько «Барыс» был в приоритете?

— «Барыс» всегда в приоритете. Тут даже говорить не о чем. Потому что этот клуб меня воспитал, он многое мне дал, я благодарен этому клубу за все. И сейчас я рад, что подписал контракт именно с «Барысом».

— Этим летом казахстанские хоккеисты перестанут считаться в России легионерами. Это открывает новые перспективы или же в «Барысе» все-таки больше вероятности получать игровое время?

— Тут уже все зависит от тебя. Как будешь играть, такое и будет игровое время. Без разницы, в какой ты команде. Я думаю, это не зависит от того, где ты находишься, а зависит все именно от твоей игры.

— Удивила ли новость об уходе Скабелки? Есть ли, на твой взгляд, какие-то игровые моменты или стили, которые стоило бы сохранить в команде после его ухода?

— На самом деле нет, потому что все прекрасно знали, что контракт подходит к концу. За эти два года Андрей Владимирович дал нам много со своим тренерским штабом. Мы стали как команда ближе, всегда в голове выполнение тренерского задания и желание победить в каждой игре. И мы прекрасно знали, что контракт подходил к концу и просто было выбрать лучшие условия для себя. Раз так произошло, значит, лучшие условия для его жизни, для его семьи.

— Можно ли назвать Паскуале большой потерей для команды?

— Конечно, это большая потеря. Каждый игрок, который ушел с этого и того года от нас, это большая потеря, потому что каждый игрок внес вклад в развитие нашей команды и место в турнирной таблице, да и просто в уважение команды.

— На твой взгляд, является ли возвращение Фрэттина усилением для команды?

— Мэтт — профессионал своего дела. И я считаю, что это реально хорошее усиление. Всегда приятно было играть с ним в одном составе, в одной команде. И все видят, как он старается выкладываться на играх. Поэтому это хорошее приобретение.

— Твои тренировки на карантине разлетелись по социальным сетям. Удалось ли за это время поддерживать себя в оптимальной форме? Как проходят домашние тренировки?

— Уже четыре недели мы тренируемся с ребятами. Владислав Занковец составил нам рабочий план. По его плану мы действуем каждый день. По расписанию выходим и тренируемся. Из-за карантина много времени до старта сезона, поэтому начали раньше тренироваться.

— В целом после межсезонья обычно тяжело втягиваться на сборах или это зависит от тренера?

— Это все зависит, во-первых, от твоего уровня подготовки. Как ты себя подготовил к этим сборам. Во-вторых, да, есть такое, что иногда от тренера зависит, как сборы проходят. Но в основном сейчас все тренеры идут нога в ногу и все понимают, когда надо добавить, а когда сбавить обороты.