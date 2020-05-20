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17:47 (мск), источник: Sport24

Игроки КХЛ признали форму «Йокерита» самой красивой в сезоне-2019/20

Игроки клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признали форму «Йокерита» самой красивой в сезоне-2019/20.

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Источник: Sport24

В опросе, в котором приняло участие более 200 хоккеистов из всех клубов КХЛ, «Йокерит» набрал 12,6% голосов. В прошедшем сезоне финны презентовали черный комплект. Также команда выходила на лед в специальной форме на Хэллоуин и Рождество, всего за год опробовав 5 разных комплектов.

Второе место в рейтинге заняла форма СКА (10,7%), изготовленная специально к 23 февраля. Третье место разделили комплекты формы «Сибири» и «Ак Барса» (по 6,6%). Замкнул топ-5 «Салават Юлаев» (5,1%).

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