Игроки КХЛ признали форму «Йокерита» самой красивой в сезоне-2019/20

В опросе, в котором приняло участие более 200 хоккеистов из всех клубов КХЛ, «Йокерит» набрал 12,6% голосов. В прошедшем сезоне финны презентовали черный комплект. Также команда выходила на лед в специальной форме на Хэллоуин и Рождество, всего за год опробовав 5 разных комплектов.