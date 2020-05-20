«Чтобы не смеялись над “Барысом”». Эксперт — о легионерах и зарплате для главного тренера

«Карлссон в первую очередь интересен нам для сборной Казахстана. Все-таки он вратарь с огромным опытом. Это положительный нюанс. А то, что Фрэттин вернулся… Потолки заработных плат, скорее всего, будут сказываться в этом сезоне. Про него говорили постоянно, а сейчас пришел Алексей Морозов, которому надо проявить себя как президенту. Он за дело взялся, и клубы усредняются. Поэтому “Ак Барс”, где играл Фрэттин, найдет себе за те же деньги более сильного игрока. А у “Барыса” есть большая вероятность ошибиться. Во-первых, рынок по игрокам просел. С этой пандемией ведь до конца не ясно, что будет с границами. Мы не знаем, когда откроются российские границы. Когда откроются международные границы… И в этом сложность. Но сейчас большому руководству клуба, я считаю, нужно показать укомплектованность клуба. А “Барыс” уже укомплектован на 90 процентов. А сейчас особенно — с приходом Фрэттина и Карлссона. И самой КХЛ нужно показать состав и бюджет, чтобы особо не смеялись над “Барысом”. С другой стороны, для прихода главного тренера остается маленькая маржа. Маленький лифт. Скорее всего, будет какое-то точечное небольшое укомплектование команды. Вот и все», — поделился эксперт.