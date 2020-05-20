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19:52 (мск), источник: Vesti.kz

«От них могут отказаться». Шавернев — о риске Михайлиса, контрактах и финансах в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» продлил на два года контракт с форвардом Никитой Михайлисом, но бывший государственный тренер по хоккею Сергей Шавернев в беседе с корреспондентом Vesti.kz, поделился мнением, что хоккеисту был бы полезен опыт выступления за другой клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Тогда бы он сделал еще один шаг к классному исполнителю.

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24-летний нападающий не согласился на первоначальное предложение, приняв лишь улучшенный контракт. Шавернев считает, что Михайлис немного рисковал, «вспомнив» про краткосрочные контракты для вратаря Хенрика Карлссона и нападающего Мэтта Фрэттина.

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«Что касается Михайлиса, то пауза может быть тоже чревата. Клуб ограничен в финансах. Мы ранее говорили, что парень состоялся и со сборной он никуда не уйдет. Но, может быть, было бы лучше если бы он попробовал себя в новом клубе — с новым драйвом и новыми эмоциями. Пытался бы проявить свои лидерские способности и это помогло бы ему в дальнейшем формировании в классного хоккеиста. А “Барыс” от него никуда не уйдет. Но вакантные места могли бы быть заняты, и ребята остались бы без работы. Или получили менее выгодные контракты. Мы ведь точно не знаем детали соглашений. Подписали еще ребят на год, но от них могут отказаться, если придет главный тренер и начнет диктовать свои условия. Захочет на роль лидера в первом звене увидеть другого игрока. Подписанному игроку дают отступные, а другого заводят. Я такой вариант не исключаю», — поделился Шавернев.

Добавим, что Никита Михайлис заключил двухлетний двусторонний контракт с «Барысом» и прокомментировал свое решение. В лидерскую тройку приглашен канадец Мэтт Фрэттин, которому предложили однолетний контракт. На еще один год в «Барыс» приехал голкипер Хенрик Карлссон.

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