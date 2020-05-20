«От них могут отказаться». Шавернев — о риске Михайлиса, контрактах и финансах в КХЛ

«Что касается Михайлиса, то пауза может быть тоже чревата. Клуб ограничен в финансах. Мы ранее говорили, что парень состоялся и со сборной он никуда не уйдет. Но, может быть, было бы лучше если бы он попробовал себя в новом клубе — с новым драйвом и новыми эмоциями. Пытался бы проявить свои лидерские способности и это помогло бы ему в дальнейшем формировании в классного хоккеиста. А “Барыс” от него никуда не уйдет. Но вакантные места могли бы быть заняты, и ребята остались бы без работы. Или получили менее выгодные контракты. Мы ведь точно не знаем детали соглашений. Подписали еще ребят на год, но от них могут отказаться, если придет главный тренер и начнет диктовать свои условия. Захочет на роль лидера в первом звене увидеть другого игрока. Подписанному игроку дают отступные, а другого заводят. Я такой вариант не исключаю», — поделился Шавернев.