Шведский вратарь сборной Казахстана прокомментировал подписание контракта с «Барысом»
Шведский вратарь сборной Казахстана по хоккею Хенрик Карлссон прокомментировал для hockeynews.se продление контракта с «Барысом» еще на сезон.
Шведский вратарь сборной Казахстана по хоккею Хенрик Карлссон прокомментировал для hockeynews.se продление контракта с «Барысом» еще на сезон.
Сегодня, 20 мая, стало известно, что Карлссон и «Барыс» заключили одностороннее соглашение на один сезон — до 30 апреля 2021 года.
«Я просто хотел играть в “Барысе”. Мне там хорошо и очень весело. И я думаю, что смогу сыграть на чемпионате мира еще один раз», — сказал он.
Напомним, в минувшем сезоне Карлссон провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, одержав 12 побед. Его показатели — 92,5 процента отраженных бросков, а коэффициент надежности составил 2,19. В
В «Барысе» голкипер сборной Казахстана выступает с 2016 года. Всего в КХЛ на его счету 283 сыгранных матча (145 побед, 92 процента, 2,31).
В 2018 году он получил гражданство Казахстана и стал выступать за сборную. В ее составе он играл на двух чемпионатах мира в первом дивизионе и в квалификации Олимпиады-2022.