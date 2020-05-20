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20:17 (мск), источник: Vesti.kz

Шведский вратарь сборной Казахстана прокомментировал подписание контракта с «Барысом»

Шведский вратарь сборной Казахстана по хоккею Хенрик Карлссон прокомментировал для hockeynews.se продление контракта с «Барысом» еще на сезон.

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Сегодня, 20 мая, стало известно, что Карлссон и «Барыс» заключили одностороннее соглашение на один сезон — до 30 апреля 2021 года.

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«Я просто хотел играть в “Барысе”. Мне там хорошо и очень весело. И я думаю, что смогу сыграть на чемпионате мира еще один раз», — сказал он.

Напомним, в минувшем сезоне Карлссон провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, одержав 12 побед. Его показатели — 92,5 процента отраженных бросков, а коэффициент надежности составил 2,19. В плей-офф КХЛ он провел один период по ходу серии первого раунда с «Металлургом», отразив семь бросков из семи.

В «Барысе» голкипер сборной Казахстана выступает с 2016 года. Всего в КХЛ на его счету 283 сыгранных матча (145 побед, 92 процента, 2,31).

В 2018 году он получил гражданство Казахстана и стал выступать за сборную. В ее составе он играл на двух чемпионатах мира в первом дивизионе и в квалификации Олимпиады-2022.

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