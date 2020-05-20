Зачем «Барысу» двухметровый голкипер из Швеции?

Двухметровый шведский вратарь не первый год был ведущим на своей позиции, но пришел 29-летний канадец Эдди Паскуале и закрыл ветерана. И сам Карлссон рассказывал, что не привык играть так мало: он отыграл около двух десятков игр, а привык выступать в два раза чаще. Но даже такие редкие проходы в состав не помешали шведу держаться на своем уровне.

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Попадал он даже в ТОП-5 по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности. Менял он канадца, как у того не получались матчи, но сейчас сменщика нет. Только 25-летний Сергей Кудрявцев. Есть сомнения, что дуэт партнеров по сборной Казахстана будет основным.

«Барыс» должен искать настоящего лидера. Карлссон с Кудрявцевым могут вытащить сезон, но вряд ли они отыграют на таком уровне, чтобы гарантировать клубу высокий результат. Игра клуба зависит от надежного голкипера, ведь сверхуверенной обороной «Барыс» не отличался никогда.

Если с полевыми игроками комплект заполнен, то под еще одного вратаря могут найти финансовые возможности. Многоопытный Карлссон, скорее всего, в «Барысе» завершит карьеру. В пятом сезоне можно ждать 20−30 матчей, но не более. Кого в столичной команде выберут в напарники?