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20:52 (мск), источник: Vesti.kz

Зачем «Барысу» двухметровый голкипер из Швеции?

Шведский вратарь Хенрик Карлссон проведет с «Барысом» пятый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но сможет ли он вытянуть позицию первого номера — 37-летний голкипер должен будет провести не менее 40−45 игр за турнир. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Двухметровый шведский вратарь не первый год был ведущим на своей позиции, но пришел 29-летний канадец Эдди Паскуале и закрыл ветерана. И сам Карлссон рассказывал, что не привык играть так мало: он отыграл около двух десятков игр, а привык выступать в два раза чаще. Но даже такие редкие проходы в состав не помешали шведу держаться на своем уровне.

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Попадал он даже в ТОП-5 по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности. Менял он канадца, как у того не получались матчи, но сейчас сменщика нет. Только 25-летний Сергей Кудрявцев. Есть сомнения, что дуэт партнеров по сборной Казахстана будет основным.

«Барыс» должен искать настоящего лидера. Карлссон с Кудрявцевым могут вытащить сезон, но вряд ли они отыграют на таком уровне, чтобы гарантировать клубу высокий результат. Игра клуба зависит от надежного голкипера, ведь сверхуверенной обороной «Барыс» не отличался никогда.

Если с полевыми игроками комплект заполнен, то под еще одного вратаря могут найти финансовые возможности. Многоопытный Карлссон, скорее всего, в «Барысе» завершит карьеру. В пятом сезоне можно ждать 20−30 матчей, но не более. Кого в столичной команде выберут в напарники?

Напомним, «Барыс» активизировался на трансферном рынке, за короткий срок подписав контракты с Хенриком Карлссоном, Мэттом Фрэттином и Никитой Михайлисом. В тоже время, нет в «Барысе» главного тренера — тренировочный лагерь в КХЛ стартует в начале июля.

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