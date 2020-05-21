Форвард «Барыса» и сборной Казахстана Дастин Бойд завершит карьеру?

Источник: РИА "Новости"

Канадец Бойд принял участие с «Барысом» в восьми сезонах КХЛ, став одним из самых результативных нападающих клуба — 278 (132+146) в 451 матче. 13 голов форвард забил в прошлом недоигранном сезоне, четыре из которых стали победными. В свое время Бойд был частью атакующего трио с Брэндоном Боченски и Найджелом Доусом — визитной карточки столичного клуба.

Может провести новый сезон Бойд и в «Барысе», ведь получил предложение на один год, но не принял его. В столичном клубе могут рассматривать игрока, как потенциального участника чемпионата мира в элитном дивизионе и ведущего форварда, но 33-летний ветеран может отказаться от такой возможности.

Для Дастина, который приехал в КХЛ почти десять лет назад, может не быть мотивации для продолжения карьеры. Вряд ли обновленный «Барыс» будет претендовать на Кубок Гагарина, а все остальное в карьере канадца уже было. Вряд ли им заинтересуются другие клубы Лиги: выезд в московское «Динамо» получился не совсем успешным.

Своим финальным решением Бойд поставит точку, но есть два фактора, которые помогут ему в этом. Это заинтересованность главного тренера и личное желание игрока. Если не будет первого или второго, то с большой долей вероятности можно предположить, что 33-летний форвард завершит свою спортивную карьеру.