«Нужен умный форвард и вратарь». Специалист — о слабых местах «Барыса» в КХЛ

«Нужен первый вратарь. Карлссон все-таки возрастной вратарь, и его нужно сберечь до чемпионата мира. Потому что сейчас придет другой вратарь, и за три дня мы не успеем ему сделать паспорт. Поэтому для клуба в КХЛ нужен первый вратарь с перспективой под сборную Казахстана. По остальным позициям… В линии защиты с Дицем, Блэкером, Сведбергом и нашими ребятами наберется сильные две пары в обороне. Но хороший защитник никогда не помешает. И, конечно, хороший и креативный нападающий. В нападении у нас есть Старченко, Михайлис, Фрэттин… Игроки уровня КХЛ. Но нужен умный центральный нападающий в первую тройку. Но и любой другой форвард силового плана с хорошим броском нам тоже не помешает. По характеристикам нужны игроки взамен тем, кто ушел. Была паника, когда определенные хоккеисты покинули клуб, но ничего не произошло. Нужно сейчас не ошибиться в выборе специалиста, и “Барыс” готов. Мы каждый такое переживаем. Ребята прижились за короткий период и показали хорошую игру. А сейчас есть опасность, ведь мы не исключаем травмы и так далее. Поэтому обойма должна быть полной», — поделился Шавернев.