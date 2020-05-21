Защитник Ожиганов продлил контракт с клубом КХЛ СКА

Контракт с 27-летним игроком рассчитан до 2022 года.

Ожиганов перешел в СКА в ноябре 2019 года из казанского «Ак Барса». В минувшем сезоне хоккеист провел за петербуржцев 35 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 12 очков (2 гола + 10 передач), в плей-офф Ожиганов сыграл в четырех встречах и отметился двумя голевыми передачами.