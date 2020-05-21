Новокузнецкий «Металлург» стал фарм-клубом команды КХЛ «Авангард»

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с “Металлургом”, для нас важно, чтобы наши молодые таланты развивались. Согласно нашей новой стратегии, молодежь получит свой шанс в главной команде, но вместе с этим ребята должны получить игровой опыт в ВХЛ. В Новокузнецке у них для этого будут все возможности. Мы рассчитываем, что по маршруту из “Омских Ястребов” (команда Молодежной хоккейной лиги — прим. ТАСС) через “Металлург” в главную команду наши воспитанники будут двигаться постоянно», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.