Новокузнецкий «Металлург» стал фарм-клубом команды КХЛ «Авангард»

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с “Металлургом”, для нас важно, чтобы наши молодые таланты развивались. Согласно нашей новой стратегии, молодежь получит свой шанс в главной команде, но вместе с этим ребята должны получить игровой опыт в ВХЛ. В Новокузнецке у них для этого будут все возможности. Мы рассчитываем, что по маршруту из “Омских Ястребов” (команда Молодежной хоккейной лиги — прим. ТАСС) через “Металлург” в главную команду наши воспитанники будут двигаться постоянно», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.
«Металлург» в ВХЛ решает серьезные задачи, а значит, наши хоккеисты, многие из которых переросли уровень МХЛ, но еще недостаточно опытны для КХЛ, смогут получить необходимый соревновательный опыт в конкурентной борьбе, — добавил он.
В прошедшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавирусной инфекции, «Авангард» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, в первом раунде плей-офф клуб уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» (счет в серии 2−4).
«Металлург» с 2008 по 2017 год выступал в КХЛ, за это время клуб ни разу не смог выйти в плей-офф.