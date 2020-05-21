Стало известно, когда «Барыс» объявит имя нового главного тренера
Казахстанский клуб «Барыс», вероятнее всего, обнародует имя нового главного тренера в начале июня. По информации корреспондента Vesti.kz, с ним же могут прийти
Казахстанский клуб «Барыс», вероятнее всего, обнародует имя нового главного тренера в начале июня. По информации корреспондента Vesti.kz, с ним же могут прийти
Кандидатами на позицию главного тренера «Барыса» назывались специалисты из России, Финляндии, Канады, Беларуси и Казахстана, но о контракте с
Вместе с тренерским штабом в клуб на смену команде Андрея Скабелки могут приехать новые игроки — например, канадец Шарль Юдон. Ожидают в «Барысе» ответа по предложенным однолетним контрактам от форвардов Дастина Бойда и Линуса Виделля.
Напомним, игровую карьеру может завершить 33-летний Бойд, а «Барыс», скорее всего, пригласит по новому игроку в каждую линию. Старт нового сезона в КХЛ намечен на сентябрь.