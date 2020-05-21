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17:51 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, когда «Барыс» объявит имя нового главного тренера

Казахстанский клуб «Барыс», вероятнее всего, обнародует имя нового главного тренера в начале июня. По информации корреспондента Vesti.kz, с ним же могут прийти два-три легионера. Тренировочный лагерь столичной команды должен стартовать в начале июля.

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Кандидатами на позицию главного тренера «Барыса» назывались специалисты из России, Финляндии, Канады, Беларуси и Казахстана, но о контракте с кем-то из соискателей казахстанский клуб не объявлял. Помимо «Барыса», новобранец должен возглавить и сборную Казахстана.

Вместе с тренерским штабом в клуб на смену команде Андрея Скабелки могут приехать новые игроки — например, канадец Шарль Юдон. Ожидают в «Барысе» ответа по предложенным однолетним контрактам от форвардов Дастина Бойда и Линуса Виделля.

Напомним, игровую карьеру может завершить 33-летний Бойд, а «Барыс», скорее всего, пригласит по новому игроку в каждую линию. Старт нового сезона в КХЛ намечен на сентябрь.

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