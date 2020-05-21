Стало известно, когда «Барыс» объявит имя нового главного тренера

Кандидатами на позицию главного тренера «Барыса» назывались специалисты из России, Финляндии, Канады, Беларуси и Казахстана, но о контракте с кем-то из соискателей казахстанский клуб не объявлял. Помимо «Барыса», новобранец должен возглавить и сборную Казахстана.

Вместе с тренерским штабом в клуб на смену команде Андрея Скабелки могут приехать новые игроки — например, канадец Шарль Юдон. Ожидают в «Барысе» ответа по предложенным однолетним контрактам от форвардов Дастина Бойда и Линуса Виделля.