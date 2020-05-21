Губерниев: Не представляю, как Мозякин будет жить на 50 млн рублей в год!

«Когда хоккеистам хотят снизить зарплату, я им даю совет: ребята, наверное, надо соглашаться. Мы не можем жить в отрыве от страны. Моя зарплата стала меньше. Всем трудно. В хоккее драматично закончился сезон. Его не доиграли. И мы знаем, какие зарплаты у наших прекрасных выдающихся мастеров хоккея. Думаю, в данной ситуации нужно соглашаться с менеджментом.

Посмотрите, что сейчас происходит с индивидуальными предпринимателями, с многодетными мамами, какие очереди виртуально выстраиваются за 10-тысячной компенсацией. Многим просто есть нечего. А тут хоккеисты… Надо делиться!

Сергей Мозякин имел, допустим, 120 миллионов рублей в год. И ему хотят сократить до 50 миллионов. Не представляю, как он будет жить на эти деньги! Ещё ведь и 13 процентов надо на налоги отдать. Тяжело будет Сергею… Прям как по Филатову: «Утром мажу бутерброд — сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льётся в рот», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».