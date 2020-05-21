Первый казахстанец в истории НХЛ и экс-капитан сборной стал тренером российского клуба
Бывший капитан сборной Казахстана Константин Шафранов вошел в тренерский штаб «Авангарда». Об этом объявил официальный сайт омичей.
Бывший капитан сборной Казахстана Константин Шафранов вошел в тренерский штаб «Авангарда». Об этом объявил официальный сайт омичей.
Контракт Шафранова рассчитан на один год. Ранее он работал в «Автомобилисте», который покинул 30 апреля вместе с Андреем Мартемьяновым.
По словам Шафранова, он уже обсудил некоторые моменты своих обязанностей с главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли.
«Очень приятно было получить приглашение от такого клуба, как “Авангард”. Все знают, что это
«Шафранов в качестве тренера и в Северной Америке, и затем в КХЛ отвечал в командах за нападающих и большинство, — заявил генеральный менеджер “Авангарда” Алексей Волков. — Лучшая рекомендация Константина — результаты его работы: он выводил “Форт-Уэйн” на второе место в ECHL по реализации лишнего, “Амур” занимал четвертое место по этому показателю в КХЛ, “Автомобилист” — первое и четвертое. Где бы Шафранов ни работал — стабильно показывал серьезный рост показателей реализации большинства. Команды при этом много забивали. У Константина богатый игровой опыт, и в своей работе он старается раскрывать соответствующие качества имеющихся в распоряжении хоккеистов».
51-летний Шафранов родился и начинал карьеру в
В двух последних сезонах «Авангард» финишировал вторым в дивизионе Чернышева и третьим в Восточной конференции, уступая казахстанскому «Барысу».