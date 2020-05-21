Первый казахстанец в истории НХЛ и экс-капитан сборной стал тренером российского клуба

Контракт Шафранова рассчитан на один год. Ранее он работал в «Автомобилисте», который покинул 30 апреля вместе с Андреем Мартемьяновым.

По словам Шафранова, он уже обсудил некоторые моменты своих обязанностей с главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли.

«Очень приятно было получить приглашение от такого клуба, как “Авангард”. Все знают, что это топ-команда, которая каждый год борется за Кубок Гагарина. В тренерском штабе клуба собраны опытные специалисты, побеждавшие в НХЛ, в Европе и в России. С Бобом Хартли мы уже созвонились, обсудили некоторые моменты. Буду отвечать за игру команды в большинстве, с нетерпением жду начала работы», — сказал Шафранов.

«Шафранов в качестве тренера и в Северной Америке, и затем в КХЛ отвечал в командах за нападающих и большинство, — заявил генеральный менеджер “Авангарда” Алексей Волков. — Лучшая рекомендация Константина — результаты его работы: он выводил “Форт-Уэйн” на второе место в ECHL по реализации лишнего, “Амур” занимал четвертое место по этому показателю в КХЛ, “Автомобилист” — первое и четвертое. Где бы Шафранов ни работал — стабильно показывал серьезный рост показателей реализации большинства. Команды при этом много забивали. У Константина богатый игровой опыт, и в своей работе он старается раскрывать соответствующие качества имеющихся в распоряжении хоккеистов».

51-летний Шафранов родился и начинал карьеру в Усть-Каменогорске. Он выступал за сборную Казахстана на двух Олимпиадах (1998 и 2006) и семи чемпионатах мира, а в 2001 году был капитаном команды. В 1996 году Шафранов стал первым казахстанцем в НХЛ, набрав три очка в пяти матчах за «Сан-Хосе».