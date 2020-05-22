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15:05 (мск), источник: Vesti.kz

Два капитана и ассистент. Кто из хоккеистов «Барыса» может завершить карьеру в этом году

Казахстанский «Барыс» может начать новый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) без трех ветеранов. Обладатели капитанской или ассистентской нашивок, выступавшие за сборную Казахстана, могут завершить карьеру. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Речь идет о 36-летнем защитнике Максиме Семенове и двух нападающих — 34-летнем Талгате Жайлауове и 33-летнем Дастине Бойде. Подтвержденный новый контракт получил только натурализованный канадец, но и он его пока не подписал. Каждый из них в определенном смысле мог бы рассчитывать на памятное прощание.

Игровой свитер Жайлауова подняли под своды ледового дворца еще при действующей карьере, но его будущее не ясно. Так же, как и Семенова: опытный защитник пять-шесть сезонов был среди основных, но в последнем потерял место в составе.

На троих хоккеисты провели в «Барысе» свыше 1200 матчей. Семенов отыграл 367 матчей и набрал 49 (5+44) очка, Жайлауов принял участие в 418 играх и отметился 180 (75+105) баллами, а Бойд — 278 (132+146) в 451 встрече.

Напомним, новый сезон КХЛ намечен на сентябрь, а столичный клуб еще не определился с главным тренером. Возможно, что специалиста объявят в начале июня. С ним могут подписать и несколько легионеров.

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