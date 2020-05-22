Карпов и Каблуков перейдут из СКА в «Металлург»

Этот переход станет частью большой сделки, детали которой станут известны позднее. (Михаил Зислис).

В минувшем сезоне 28-летний нападающий Карпов провел 54 матча в регулярном сезоне КХЛ и набрал 15 (8+7) очков. На счету 32-летнего Каблукова — три результативные передачи в 48 встречах.