Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
15:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпов и Каблуков перейдут из СКА в «Металлург»

Как стало известно «СЭ», нападающие СКА Максим Карпов и Илья Каблуков продолжат карьеру в магнитогорском «Металлурге».

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Этот переход станет частью большой сделки, детали которой станут известны позднее. (Михаил Зислис).

В минувшем сезоне 28-летний нападающий Карпов провел 54 матча в регулярном сезоне КХЛ и набрал 15 (8+7) очков. На счету 32-летнего Каблукова — три результативные передачи в 48 встречах.

Напомним, что сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 «Что творится в больницах Дагестана — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят». Лахиялов — о ситуации с пандемией в республике
Горячая канадка променяла хоккей на фотосессии
Минимум людей и дезинфекция. РФС рассказал о продолжении РПЛ
Сезон в чемпионате Испании будет возобновлен севильским дерби
«Манчестер Сити» не хочет отпускать Серхио Агуэро
В НХЛ выбрали лучшие голы сезона. Россиянин только третий
Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью взял Лигу чемпионов (фото)
53-летний Майк Тайсон снова показал взрывную скорость рук
Павел Погребняк заразился коронавирусом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь