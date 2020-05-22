«Барыс» объявил о новом контракте с экс-капитаном молодежной сборной Казахстана
Нападающий Саян Данияр принял квалификационное предложение и продлил контракт с «Барысом». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Нападающий Саян Данияр принял квалификационное предложение и продлил контракт с «Барысом». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года и носит двусторонний характер. Это позволит игроку выступать как в КХЛ, так и в других командах из системы клуба.
В прошедшем сезоне 21-летний Данияр успел сыграть в трех лигах. За «Номад» он набрал 21 (12+9) очко в 53 матчах, за «Снежных Барсов» — шесть (2+4) баллов в пяти играх, а в феврале дважды вышел за «Барыс» — против «Адмирала» (3:1) и «Амура"(0:5).
В КХЛ Данияр дебютировал в марте 2018 года. На данный момент на счету воспитанника столичного хоккея три игры в этой лиге.
Отметим, что Данияр был капитаном молодежной сборной Казахстана на чемпионате мира-2019. На том турнире он забросил две шайбы в шести играх, а команда сохранила место в элите.
Ранее новые контракты с «Барысом» подписали вратари Хенрик Карлссон и Денис Каратаев, защитник Егор Шалапов, нападающие Никита Михайлис, Аркадий Шестаков, Антон Некряч и Иван Верещагин. Единственным пока новичком стал канадский форвард Мэтт Фрэттин.