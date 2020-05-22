«Барыс» объявил о новом контракте с экс-капитаном молодежной сборной Казахстана

Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года и носит двусторонний характер. Это позволит игроку выступать как в КХЛ, так и в других командах из системы клуба.

В прошедшем сезоне 21-летний Данияр успел сыграть в трех лигах. За «Номад» он набрал 21 (12+9) очко в 53 матчах, за «Снежных Барсов» — шесть (2+4) баллов в пяти играх, а в феврале дважды вышел за «Барыс» — против «Адмирала» (3:1) и «Амура"(0:5).

В КХЛ Данияр дебютировал в марте 2018 года. На данный момент на счету воспитанника столичного хоккея три игры в этой лиге.

Отметим, что Данияр был капитаном молодежной сборной Казахстана на чемпионате мира-2019. На том турнире он забросил две шайбы в шести играх, а команда сохранила место в элите.