КХЛ отреагировала на возвращение канадского форварда в «Барыс»

Форвард подписал однолетний контракт с казахстанским клубом. Он стал игроком «Барыса» в третий раз в карьере — с 2017 по 2019 год он набрал 79 (37+42) очков в 106 матчах.

«За время карантина природа настолько очистилась, что…». В Нур-Султане эту фразу в духе времени вполне могут продолжить как «…Мэтт Фрэттин вернулся в «Барыс». Для североамериканских легионеров, поигравших в казахстанском клубе, это не впервой. Дастин Бойд вновь надевал форму с белым барсом после годичной командировки в московское «Динамо», Кевин Даллмэн ненадолго отлучался в Санкт-Петербург, а Брэндон Боченски вернулся в Казахстан после года, проведенного вне хоккее.

В общем, «Барыс» для них — это дом, где всегда любят и ждут. Уместно ли говорить о том, что Фрэттин провалился в Казани? Его результативность, конечно, упала, а сразу два защитника’Ак Барса набрали больше очков, чем канадский нападающий. Однако Мэтт все равно был в числе ведущих игроков лучшей команды «Востока». Казанцы решили искать от добра добра, подписав на его легионерское место Стефана Да Косту. Тогда как для «Барыса» Фрэттин стал первым приобретением в это межсезонье. Ранее казахстанцы только продлевали контракты с действующими игроками команды, — пишет автор материала Дмитрий Ерыкалов.

Также в рейтинг лучших трансферов недели вошли Антон Красоткин (из «Адмирала» в «Локомотив»), Иван Мищенко (из «Адмирала» в «Сочи), Якоб Берглунд (из «Нефтехимика» в «Трактор») и Брэйди Остин (из чешского «Кладно» в «Торпедо»).

Минувший сезон 32-летний Фрэттин провел в «Ак Барсе», с которым стал победителем Восточной конференции. В 56 матчах «регулярки» набрал 28 (8+20) очков, а в четырех играх плей-офф — пять (3+2) баллов.