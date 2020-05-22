КХЛ отреагировала на возвращение канадского форварда в «Барыс»
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) включил возвращение канадского нападающего Мэтта Фрэттина в «Барыс» в топ-5 трансферов недели.
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) включил возвращение канадского нападающего Мэтта Фрэттина в «Барыс» в топ-5 трансферов недели.
Форвард подписал однолетний контракт с казахстанским клубом. Он стал игроком «Барыса» в третий раз в карьере — с 2017 по 2019 год он набрал 79 (37+42) очков в 106 матчах.
«За время карантина природа настолько очистилась, что…». В
В общем, «Барыс» для них — это дом, где всегда любят и ждут. Уместно ли говорить о том, что Фрэттин провалился в Казани? Его результативность, конечно, упала, а сразу два защитника’Ак Барса набрали больше очков, чем канадский нападающий. Однако Мэтт все равно был в числе ведущих игроков лучшей команды «Востока». Казанцы решили искать от добра добра, подписав на его легионерское место Стефана Да Косту. Тогда как для «Барыса» Фрэттин стал первым приобретением в это межсезонье. Ранее казахстанцы только продлевали контракты с действующими игроками команды, — пишет автор материала Дмитрий Ерыкалов.
Также в рейтинг лучших трансферов недели вошли Антон Красоткин (из «Адмирала» в «Локомотив»), Иван Мищенко (из «Адмирала» в «Сочи), Якоб Берглунд (из «Нефтехимика» в «Трактор») и Брэйди Остин (из чешского «Кладно» в «Торпедо»).
Минувший сезон 32-летний Фрэттин провел в «Ак Барсе», с которым стал победителем Восточной конференции. В 56 матчах «регулярки» набрал 28 (8+20) очков, а в четырех играх
До КХЛ Фрэттин выступал в Северной Америке. В НХЛ он защищал цвета «Коламбуса», «Лос-Анджелеса» и «Торонто», набрав 35 (17+18) очков в 135 матчах. В 2017 году форвард провел три товарищеские игры за сборную Канады и забросил одну шайбу.