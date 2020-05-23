Линус Виделль подпишет однолетний контракт с «Барысом»

«Переговоры с “Барысом” находятся на завершающей стадии. В ближайшее время Линус Виделль подпишет однолетний контракт с клубом. Мы благодарны казахстанской команде за продуктивные и профессиональные переговоры. Линус рад продолжить свою карьеру в “Барысе”, здесь его всё устраивает. Он хочет продолжать доказывать свои лидерские качества и помочь “барсам” добиться серьёзного результата», — сказал Парашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.