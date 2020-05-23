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12:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Линус Виделль подпишет однолетний контракт с «Барысом»

Хоккейный агент Игорь Парашкин, представляющий интересы нападающего Линуса Виделля, сообщил, что его клиент продлит контракт с «Барысом» на один сезон.

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Источник: РИА "Новости"

«Переговоры с “Барысом” находятся на завершающей стадии. В ближайшее время Линус Виделль подпишет однолетний контракт с клубом. Мы благодарны казахстанской команде за продуктивные и профессиональные переговоры. Линус рад продолжить свою карьеру в “Барысе”, здесь его всё устраивает. Он хочет продолжать доказывать свои лидерские качества и помочь “барсам” добиться серьёзного результата», — сказал Парашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

35-летний Виделль в минувшем сезоне провёл в регулярном чемпионате КХЛ 37 матчей и набрал 30 (10+20) очков при показателе полезности «+2». В пяти матчах плей-офф форвард набрал 4 (1+3) очка.

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