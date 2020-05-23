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13:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» продлил контракт с экс-форвардом сборной Швеции

Хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта со шведским нападающим Линусом Виделлем.

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Источник: РИА "Новости"

Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне Виделль провел за «Барыс» 37 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (10+20) очков, в Кубке Гагарина он набрал четыре (1+3) очка в пяти матчах против «Металлурга».

В Континентальной хоккейной лиге шведский нападающий выступает с 2012 года. Ранее Виделль играл за «Югру», «Северсталь», «Торпедо», «Трактор», «Куньлунь» и рижское «Динамо». Всего в КХЛ 35-летний нападающий провел 433 матча, набрав 274 (97+177) очка.

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