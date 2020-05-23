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14:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» нашел нового нападающего в составе чемпионов мира

Финский нападающий Теему Турунен может перейти в казахстанский «Барыс», сообщает «БИЗНЕС Online».

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Выступавший в минувшем сезоне в финской лиге за ХИФК игрок сейчас находится в статусе свободного агента.

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24-летний Турунен в минувшем сезоне набрал 51 (20+31) очко в 43 матчах регулярного чемпионата.

Также форвард провел две встречи за сборную Финляндии (действующие чемпионы мира), в которых сделал одну результативную передачу.

Напомним, что казахстанский клуб до сих пор остается без главного тренера после окончания контракта Андрея Скабелки, ушедшего в «Локомотив».

В качестве претендентов на этот пост называются Томек Валтонен, Кари Ялонен, Вилле Пелтонен и Милош Ржига.

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