«Барыс» нашел нового нападающего в составе чемпионов мира

Выступавший в минувшем сезоне в финской лиге за ХИФК игрок сейчас находится в статусе свободного агента.

24-летний Турунен в минувшем сезоне набрал 51 (20+31) очко в 43 матчах регулярного чемпионата.

Также форвард провел две встречи за сборную Финляндии (действующие чемпионы мира), в которых сделал одну результативную передачу.

Напомним, что казахстанский клуб до сих пор остается без главного тренера после окончания контракта Андрея Скабелки, ушедшего в «Локомотив».