«Барыс» нашел нового нападающего в составе чемпионов мира
Финский нападающий Теему Турунен может перейти в казахстанский «Барыс», сообщает «БИЗНЕС Online».
Финский нападающий Теему Турунен может перейти в казахстанский «Барыс», сообщает «БИЗНЕС Online».
Выступавший в минувшем сезоне в финской лиге за ХИФК игрок сейчас находится в статусе свободного агента.
24-летний Турунен в минувшем сезоне набрал 51 (20+31) очко в 43 матчах регулярного чемпионата.
Также форвард провел две встречи за сборную Финляндии (действующие чемпионы мира), в которых сделал одну результативную передачу.
Напомним, что казахстанский клуб до сих пор остается без главного тренера после окончания контракта Андрея Скабелки, ушедшего в «Локомотив».
В качестве претендентов на этот пост называются Томек Валтонен, Кари Ялонен, Вилле Пелтонен и Милош Ржига.