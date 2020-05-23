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22:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Фрэттин заработает за сезон в «Барысе» 32 млн рублей, Виделль — 36 млн

Стали известны зарплаты нападающих Мэттью Фрэттина и Линуса Виделля в казахстанском «Барысе», информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

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Фрэттин заработает в «Барысе» 32 млн рублей без учёта бонусов по однолетнему контракту. Виделль получит 36 млн рублей по однолетнему контракту без учёта бонусов.

Фрэттин в минувшем сезоне набрал в составе казанского «Ак Барса» 28 (8+20) очков в 56 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф стал самым результативным игроком «Ак Барса», набрав 5 (3+2) очков в четырёх матчах.

В минувшем сезоне 35-летний Виделль провёл в регулярном чемпионате КХЛ 37 матчей и набрал 30 (10+20) очков при показателе полезности «+2». В пяти матчах плей-офф форвард набрал 4 (1+3) очка.

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