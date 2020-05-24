«Другие клубы интересовались, но…». Экс-форвард сборной Швеции — о новом контракте с «Барысом», уходе Скабелки и цели на сезон

Источник: РИА "Новости"

— Линус, как проводишь тренировки во время карантина?

— Тренажерные залы открыты в Швеции. Так что нет проблем проводить тренировки здесь. А также у меня есть небольшой спортзал в подвале.

— Долго ли думал о переподписании контракта с «Барысом»?

— Я немного думал. Но решил, что хочу, чтобы все было сделано в мае, и тогда «Барыс» выглядел лучшим вариантом для меня и моей семьи.

— Сложно ли было согласиться на это без тренера?

— Конечно, хорошо знать, кто тренер. Но в любом случае ты не всегда знаешь что-то о тренере. А в «Барысе» я знаю, что у меня хороший город, хорошие товарищи по команде, хорошая арена, хорошая толпа фанатов и хорошая команда.

— А от других клубов были предложения?

— У меня было несколько предложений. Но ничего такого, о чем бы я слишком много думал.

— Уход Скабелки разочаровал?

— Конечно, было грустно видеть, что тренер ушел. Он хороший тренер, а хорошего тренера всегда хочется сохранить. Но, надеюсь, мы получим нового хорошего тренера.

— Пусть вы пока и без тренера, можно ли говорить о высоких задачах для «Барыса» на сезон?

— Сейчас сложно говорить о задачах. Но я думаю, что мы должны попытаться выступить как в прошлом сезоне.

Напомним, 35-летний Виделль, экс-форвард сборной Швеции, провел минувший сезон КХЛ в «Барысе». В «регулярке» он набрал 30 (10+20) очков, а в пяти матчах плей-офф — 4 (1+3) балла.