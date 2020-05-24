Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
10:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Другие клубы интересовались, но…». Экс-форвард сборной Швеции — о новом контракте с «Барысом», уходе Скабелки и цели на сезон

Шведский нападающий Линус Виделль рассказал корреспонденту Vesti.kz, почему решил подписать новый контракт с «Барысом». Форвард признался, что у него были и другие предложения, высказавшись также о цели на предстоящий сезон КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Линус, как проводишь тренировки во время карантина?

— Тренажерные залы открыты в Швеции. Так что нет проблем проводить тренировки здесь. А также у меня есть небольшой спортзал в подвале.

— Долго ли думал о переподписании контракта с «Барысом»?

Читайте также
Источник: Фрэттин заработает за сезон в «Барысе» 32 млн рублей, Виделль — 36 млн

— Я немного думал. Но решил, что хочу, чтобы все было сделано в мае, и тогда «Барыс» выглядел лучшим вариантом для меня и моей семьи.

— Сложно ли было согласиться на это без тренера?

— Конечно, хорошо знать, кто тренер. Но в любом случае ты не всегда знаешь что-то о тренере. А в «Барысе» я знаю, что у меня хороший город, хорошие товарищи по команде, хорошая арена, хорошая толпа фанатов и хорошая команда.

— А от других клубов были предложения?

— У меня было несколько предложений. Но ничего такого, о чем бы я слишком много думал.

— Уход Скабелки разочаровал?

— Конечно, было грустно видеть, что тренер ушел. Он хороший тренер, а хорошего тренера всегда хочется сохранить. Но, надеюсь, мы получим нового хорошего тренера.

— Пусть вы пока и без тренера, можно ли говорить о высоких задачах для «Барыса» на сезон?

— Сейчас сложно говорить о задачах. Но я думаю, что мы должны попытаться выступить как в прошлом сезоне.

Напомним, 35-летний Виделль, экс-форвард сборной Швеции, провел минувший сезон КХЛ в «Барысе». В «регулярке» он набрал 30 (10+20) очков, а в пяти матчах плей-офф — 4 (1+3) балла.

Юлия Милова  

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Вдова Коби Брайанта унаследовала его долю в бизнесе в размере 200 миллионов долларов
Положил два «Баварии», забил в свои, а в прошлом туре спас
Хабиб высмеял Макгрегора за самомнение
3-й бой Фьюри с Уайлдером планируют провести на Дальнем Востоке
Камболов: Подрался с Дзюбой — и остался без премиальных
«Ювентус» готов подписать игрока «Челси»
«Лион» желает пересмотра решения о завершении чемпионата Франции
Легионерам из НХЛ, НБА и других лиг будет разрешен въезд в США
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь