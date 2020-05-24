Коронавирус приблизил «Барыс» к подписанию форварда из состава действующих чемпионов мира

Представитель «Давоса» отметил, что клуб договорился о контракте с Туруненом, но не смог завершить сделку из-за ситуации с коронавирусом и вышел из переговоров.

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Команда получила финансовую поддержку от государства в связи с пандемией, поэтому ей, согласно законам Швейцарии, запрещено нанимать новых сотрудников.

О переговорах Турунена с «Барысом» стало известно вчера, 23 мая. В минувшем сезоне 24-летний нападающий ХИФКа набрал 51 (20+31) очко в 43 матчах регулярного чемпионата Финляндии. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.