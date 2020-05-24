Коронавирус приблизил «Барыс» к подписанию форварда из состава действующих чемпионов мира
Швейцарский «Давос» не смог подписать финского нападающего Теему Турунена, который теперь ведет переговоры с «Барысом». Об этом клуб сообщил Helsingin Sanomat.
Швейцарский «Давос» не смог подписать финского нападающего Теему Турунена, который теперь ведет переговоры с «Барысом». Об этом клуб сообщил Helsingin Sanomat.
Представитель «Давоса» отметил, что клуб договорился о контракте с Туруненом, но не смог завершить сделку
Команда получила финансовую поддержку от государства в связи с пандемией, поэтому ей, согласно законам Швейцарии, запрещено нанимать новых сотрудников.
О переговорах Турунена с «Барысом» стало известно вчера, 23 мая. В минувшем сезоне 24-летний нападающий ХИФКа набрал 51 (20+31) очко в 43 матчах регулярного чемпионата Финляндии. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.
С 2018 года Турунен вызывается в сборную Финляндии. За победителей чемпионата мира-2019 он пока играл только на товарищеских турнирах и в 10 матчах отметился одной результативной передачей.