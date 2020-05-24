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19:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Мог просить больше»: российские СМИ — о зарплате канадца Фрэттина в «Барысе»

Российское издание «Чемпионат» включило нападающего Мэтта Фрэттина в рейтинг игроков «с неожиданно маленькими зарплатами» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Канадец оказался единственным представителем «Барыса». Накануне стало известно, что его зарплата составит 447 тысяч долларов в год.

«Фрэттин — сильный нападающий, он отлично взаимодействовал со своим соотечественником и товарищем Патрисом Кормье еще со времен выступления обоих за “Барыс”. Не просто так и того, и другого позвали в “Ак Барс”. Однако после нынешнего сезона контракт с Фрэттином не продлили, а Мэтт вернулся в Нур-Султан, где подписался на зарплату всего в 32 миллиона рублей. Отличная экономия для “Барыса”. Канадец мог просить и зарабатывать намного больше», — пишет автор материала Павел Панышев.

О подписании однолетнего контракта с Фрэттином «Барыс» объявил 19 мая. Канадец перешел в казахстанский клуб в третий раз в карьере — с 2017 по 2019 год он набрал 79 (37+42) очков в 106 матчах.

Минувший сезон 32-летний Фрэттин провел в «Ак Барсе», с которым стал победителем Восточной конференции. В 56 матчах «регулярки» он набрал 28 (8+20) очков, а в четырех играх плей-офф — пять (3+2) баллов.

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