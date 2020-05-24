«Мог просить больше»: российские СМИ — о зарплате канадца Фрэттина в «Барысе»

«Фрэттин — сильный нападающий, он отлично взаимодействовал со своим соотечественником и товарищем Патрисом Кормье еще со времен выступления обоих за “Барыс”. Не просто так и того, и другого позвали в “Ак Барс”. Однако после нынешнего сезона контракт с Фрэттином не продлили, а Мэтт вернулся в Нур-Султан, где подписался на зарплату всего в 32 миллиона рублей. Отличная экономия для “Барыса”. Канадец мог просить и зарабатывать намного больше», — пишет автор материала Павел Панышев.