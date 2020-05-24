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21:44 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-вратарь «Барыса» объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь «Барыса» и сборной Словакии по хоккею Ян Лацо в интервью Sport Aktuality объявил о завершении карьеры в 38 лет.

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Прошедший сезон Лацо провел без команды. Его последним клубом стал словацкий «Кошице», за который он играл в первой половине 2019 года. Перед этим он полсезона был без клуба из-за тяжелой травмы.

«Больше не думаю о возвращении на лед. Долго тянул с этим и давал себе надежду. Чувствую, что все еще могу играть, однако посоветовался с женой и решил, что будет лучше, если завершу карьеру», — сказал Лацо.

За «Барыс» Лацо играл с 2014 по 2016 год. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) словак провел 86 матчей за казахстанский клуб, а в плей-офф — 10 игр.

До «Барыса» в КХЛ Лацо играл за чешский «Лев» и украинский «Донбасс». Всего в лиге вратарь провел 166 матчей при коэффициенте надежности 2,45 и 92,1 процента отраженных бросков. Также в его карьере были чешские и словацкие клубы.

В составе сборной Словакии Лацо играл на четырех чемпионатах мира и Олимпиадах-2014 и 2018. В 2012 году он помог команде завоевать серебряные медали ЧМ.

С 2012 года Лацо владеет ледовым дворцом в родном городе Липтовски-Микулаш, который располагается в 285 километрах от столицы Братиславы и где живет около 33 тысячи человек. В последнее время экс-вратарь плотно занимался делами комплекса, а после окончания пандемии намерен завершить ремонт.

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Экс-вратарь "Барыса" объявил о завершении карьеры
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