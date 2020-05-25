Плюс два легионера. «Барыс» собрал ударную тройку для КХЛ?

Источник: РИА "Новости"

Последним в «Барыс» подписали 35-летнего шведского форварда Линуса Виделля: фланговый нападающий должен будет дирижировать первой тройкой. На острие должен сыграть другой легионер — 32-летний канадец Мэтт Фрэттин. Осталось найти габаритного центрального нападающего.

Таким был Корбэн Найт, который до перехода в «Авангард» успел не только стать лучшим бомбардиром, но быть эффективным на вбрасывании. Если «Барыс» не сможет удержать Дастина Бойда и не подпишет новичка на эту позицию, то у него два-три игрока есть в текущем составе.

Это Роман Старченко, Аркадий Шестаков и Кертис Волк. Они не так габаритны, но у них есть опыт игры на «точке». Старченко с Волком — это игроки, которые формируют комбинации и плетут перепасовки в зоне соперника, а Шестаков — форвард, умеющий действовать прямо перед воротами.

Возможно, что никто из тройки не похож по стиля на ушедшего канадца, но и заменивший его соотечественник другого плана исполнитель. Возможно, что «стеной» для вратаря станет один из двух защитников, а трио из Старченко, Виделля и Фрэттина с защитником на синей линии будут созидать.

Примерно также распределятся роли при Волке или Шестакове. Может в центре попробовать себя и Виделль: Мэтт будет играть с краю, а Линус с Романом будут меняться местами, ведь оба играют универсальны в атаке. Если «Барыс» не подпишет еще игроков в атаку, то это не должно удивлять. Важнее найти сильного вратаря и надежного защитника.