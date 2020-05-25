Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
24Формуле-1 70 лет
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
14:18 (мск), источник: Vesti.kz

Плюс два легионера. «Барыс» собрал ударную тройку для КХЛ?

Казахстанский «Барыс» подписал опытных легионеров и обозначил состав на новый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) — ключевой фигурой должен стать приглашенный главный тренер. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Последним в «Барыс» подписали 35-летнего шведского форварда Линуса Виделля: фланговый нападающий должен будет дирижировать первой тройкой. На острие должен сыграть другой легионер — 32-летний канадец Мэтт Фрэттин. Осталось найти габаритного центрального нападающего.

Таким был Корбэн Найт, который до перехода в «Авангард» успел не только стать лучшим бомбардиром, но быть эффективным на вбрасывании. Если «Барыс» не сможет удержать Дастина Бойда и не подпишет новичка на эту позицию, то у него два-три игрока есть в текущем составе.

Читайте также
«Мог просить больше»: российские СМИ — о зарплате канадца Фрэттина в «Барысе»

Это Роман Старченко, Аркадий Шестаков и Кертис Волк. Они не так габаритны, но у них есть опыт игры на «точке». Старченко с Волком — это игроки, которые формируют комбинации и плетут перепасовки в зоне соперника, а Шестаков — форвард, умеющий действовать прямо перед воротами.

Возможно, что никто из тройки не похож по стиля на ушедшего канадца, но и заменивший его соотечественник другого плана исполнитель. Возможно, что «стеной» для вратаря станет один из двух защитников, а трио из Старченко, Виделля и Фрэттина с защитником на синей линии будут созидать.

Примерно также распределятся роли при Волке или Шестакове. Может в центре попробовать себя и Виделль: Мэтт будет играть с краю, а Линус с Романом будут меняться местами, ведь оба играют универсальны в атаке. Если «Барыс» не подпишет еще игроков в атаку, то это не должно удивлять. Важнее найти сильного вратаря и надежного защитника.

Напомним, следующий сезон в КХЛ должен стартовать в сентябре, а с главным тренером «Барыс» должен определиться в ближайшие дни. За последние дни клуб объявил о подписании нескольких контрактов, а финальным событием должен стать новый наставник.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Президент WBC назвал боксера, который мог закончить карьеру "Канело"
Тесты, базы, сборы. Как клубы РПЛ готовятся к рестарту сезона
Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 млн просмотров
Назван лучший трансфер в истории АПЛ
Родители Щербаковой рассказали о заработках фигуристки
Самая красивая конькобежка мира: ей нет равных на льду (фото)
У игрока ФК «Динамо» коронавирус протекает бессимптомно
Баскетбольная Евролига объявила о досрочном завершении сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь