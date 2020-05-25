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17:54 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-форвард «Барыса» и сборной Казахстана нашел новый клуб

Экс-нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Иван Кучин стал игроком усть-каменогорского «Торпедо». Об этом объявила пресс-служба клуба.

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В прошедшем сезоне 31-летний Кучин выступал за атырауский «Бейбарыс». В чемпионате Казахстана он провел 62 матча и набрал 54 (15+39) очка.

С 2016 по 2018 год Кучин играл за «Барыс». Всего в КХЛ он записал в свой актив 17 (6+11) очков в 77 матчах. В сборной Казахстана Кучин дебютировал в 2016 году и принимал участие в двух ЧМ в первом дивизионе, где отметился тремя (1+2) очками в 10 матчах.

В Казахстане Кучин выступает с 2012 года. Натурализованный россиянин также играл за «Арлан» и «Горняк» из Рудного. В КХЛ в сезоне 2008/09 Кучин был заявлен за родной «Металлург» из Магниторска, но дебютировал в лиге уже в «Барысе».

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