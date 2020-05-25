Экс-форвард «Барыса» и сборной Казахстана нашел новый клуб

В прошедшем сезоне 31-летний Кучин выступал за атырауский «Бейбарыс». В чемпионате Казахстана он провел 62 матча и набрал 54 (15+39) очка.

С 2016 по 2018 год Кучин играл за «Барыс». Всего в КХЛ он записал в свой актив 17 (6+11) очков в 77 матчах. В сборной Казахстана Кучин дебютировал в 2016 году и принимал участие в двух ЧМ в первом дивизионе, где отметился тремя (1+2) очками в 10 матчах.