Экс-форвард «Барыса» и сборной Казахстана нашел новый клуб

В прошедшем сезоне 31-летний Кучин выступал за атырауский «Бейбарыс». В чемпионате Казахстана он провел 62 матча и набрал 54 (15+39) очка.
С 2016 по 2018 год Кучин играл за «Барыс». Всего в КХЛ он записал в свой актив 17 (6+11) очков в 77 матчах. В сборной Казахстана Кучин дебютировал в 2016 году и принимал участие в двух ЧМ в первом дивизионе, где отметился тремя (1+2) очками в 10 матчах.
В Казахстане Кучин выступает с 2012 года. Натурализованный россиянин также играл за «Арлан» и «Горняк» из Рудного. В КХЛ в сезоне 2008/09 Кучин был заявлен за родной «Металлург» из Магниторска, но дебютировал в лиге уже в «Барысе».