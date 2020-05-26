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16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» подписал новый контракт с Карпухиным

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» заключил новое соглашение с защитником Ильей Карпухиным.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении на сайте команды, контракт с 21-летним хоккеистом рассчитан на два года.

«Благодарен за доверие и рад новому контракту. “Трактор” — это мой родной клуб, для меня важно выступать в Челябинске. Ставлю перед собой цель прогрессировать с каждой игрой, с каждым днем, раскрывать потенциал. Я уже начал подготовку к сезону по той индивидуальной программе, которую нам прислал клуб», — сказал Карпухин.

В сезоне-2019/20, досрочно завершенном из-за коронавируса, Карпухин набрал 12 очков (1 гол и 11 результативных передач) в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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