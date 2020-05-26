«Трактор» подписал новый контракт с Карпухиным

Как отмечается в сообщении на сайте команды, контракт с 21-летним хоккеистом рассчитан на два года.

«Благодарен за доверие и рад новому контракту. “Трактор” — это мой родной клуб, для меня важно выступать в Челябинске. Ставлю перед собой цель прогрессировать с каждой игрой, с каждым днем, раскрывать потенциал. Я уже начал подготовку к сезону по той индивидуальной программе, которую нам прислал клуб», — сказал Карпухин.