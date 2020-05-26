Клуб КХЛ «Металлург» продлил контракт с Мозякиным

Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение с 39-летним форвардом рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Мозякин провел за команду 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 41 очко (15 голов + 26 передач). В пяти играх плей-офф на его счету пять очков (2+3).

«Прекрасно, что Сергей Мозякин остается с нами еще на один сезон, уже десятый для него в “Металлурге”. Он любим магнитогорскими болельщиками, является настоящей легендой КХЛ, его опыт будет крайне полезен команде — у него несомненно есть, чему поучиться. Мы будем использовать максимально эффективно его сильные стороны, в том числе, конечно, при действиях в большинстве», — отметил главный тренер команды Илья Воробьев.

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Мозякин представляет «Металлург» с 2011 года. Вместе с командой он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), за 593 матча в магнитогорском клубе он набрал 662 очка (306+356). До этого он представлял столичный ЦСКА и подмосковный «Атлант». В составе сборной России Мозякин стал чемпионом Олимпийских игр в Пхёнчхане (2018), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), а также по два раза становился серебряным и бронзовым призером мировых первенств.