Клуб КХЛ «Металлург» продлил контракт с Мозякиным
ТАСС, 26 мая. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» продлил контракт с нападающим Сергеем Мозякиным. Об этом сообщает
ТАСС, 26 мая. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» продлил контракт с нападающим Сергеем Мозякиным. Об этом сообщает
Новое соглашение с 39-летним форвардом рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне Мозякин провел за команду 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 41 очко (15 голов + 26 передач). В пяти играх
«Прекрасно, что Сергей Мозякин остается с нами еще на один сезон, уже десятый для него в “Металлурге”. Он любим магнитогорскими болельщиками, является настоящей легендой КХЛ, его опыт будет крайне полезен команде — у него несомненно есть, чему поучиться. Мы будем использовать максимально эффективно его сильные стороны, в том числе, конечно, при действиях в большинстве», — отметил главный тренер команды Илья Воробьев.
Мозякин представляет «Металлург» с 2011 года. Вместе с командой он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), за 593 матча в магнитогорском клубе он набрал 662 очка (306+356). До этого он представлял столичный ЦСКА и подмосковный «Атлант». В составе сборной России Мозякин стал чемпионом Олимпийских игр в Пхёнчхане (2018), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), а также по два раза становился серебряным и бронзовым призером мировых первенств.
Мозякин является лучшим бомбардиром (897 очков) и снайпером (405) в истории КХЛ. Помимо этого ему принадлежит множество различных рекордов результативности национального чемпионата. Он дважды признавался самым ценным игроком